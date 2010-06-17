Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Квесторе_поверніться написав:Aquarius, відділення банки у Львові не плануєте відкрити?
Добрий день. Дякуємо за питання. Розглядаємо можливість розширення мережі банку. Слідкуйте за нашими новинами https://www.sky.bank/ru
Київ, Харків....наступний Львів...це було б дуже символічно. Столиця, колишня столиця....західна столиця Неньки України.
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