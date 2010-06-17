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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:07

  TDK написав:Сайт не работает?
Девственно белый экран...

Здравствуйте. Работа сайта восставновлена. Спасибо за отзыв.
pr_skybank
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Повідомлень: 23
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:23

  Квесторе_поверніться написав:Aquarius, відділення банки у Львові не плануєте відкрити?

Добрий день. Дякуємо за питання. Розглядаємо можливість розширення мережі банку. Слідкуйте за нашими новинами https://www.sky.bank/ru
pr_skybank
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Представник банку
 
Повідомлень: 23
З нами з: 10.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:59

  pr_skybank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Aquarius, відділення банки у Львові не плануєте відкрити?

Добрий день. Дякуємо за питання. Розглядаємо можливість розширення мережі банку. Слідкуйте за нашими новинами https://www.sky.bank/ru

Київ, Харків....наступний Львів...це було б дуже символічно.
Столиця, колишня столиця....західна столиця Неньки України.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:35

  pr_skybank написав:
  TDK написав:Сайт не работает?
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Здравствуйте. Работа сайта восставновлена. Спасибо за отзыв.

Сайт заработал, интернет-банк - нет.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:57

  TDK написав:
  pr_skybank написав:
  TDK написав:Сайт не работает?
Девственно белый экран...

Здравствуйте. Работа сайта восставновлена. Спасибо за отзыв.

Сайт заработал, интернет-банк - нет.

У меня ИБ все время и работал
Нажимайте почаще при входе Ctrl-F5
У них программеры кэш не умеют выгружать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:20

  sens написав:
  Aquarius написав:сама лично снимала кэш с карты sky bank в банкомате Евронет
на экране , при положительном остатке выдало на синем фоне , что карты не обслуживает и все .
Карта к депозиту , обычная классик виза с чипом


Думаю, это проблема отдельно взятого банкомата (ошибка сценария, пр.), сложно сказать что-то без деталей. Но то, что карты обслуживаются в других банкоматах Евронета, это точно.
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:19

  TDK написав:Сайт заработал, интернет-банк - нет.

Меня пускает только в ИБ для бизнеса.
Хотя, никакого бизнеса у меня в Скае нет :D
А в ИБ для частных лиц меня не пускают.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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