Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 січ, 2019 13:07
TDK написав:
Сайт не работает?
Девственно белый экран...
Здравствуйте. Работа сайта восставновлена. Спасибо за отзыв.
pr_skybank
Представник банку
Повідомлень: 23
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:23
Квесторе_поверніться написав: Aquarius
, відділення банки у Львові не плануєте відкрити?
Добрий день. Дякуємо за питання. Розглядаємо можливість розширення мережі банку. Слідкуйте за нашими новинами
https://www.sky.bank/ru
pr_skybank
Представник банку
Повідомлень: 23
З нами з: 10.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:59
pr_skybank написав: Квесторе_поверніться написав: Aquarius
, відділення банки у Львові не плануєте відкрити?
Добрий день. Дякуємо за питання. Розглядаємо можливість розширення мережі банку. Слідкуйте за нашими новинами
https://www.sky.bank/ru
Київ, Харків....наступний Львів...це було б дуже символічно.
Столиця, колишня столиця....західна столиця Неньки України.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:35
pr_skybank написав: TDK написав:
Сайт не работает?
Девственно белый экран...
Здравствуйте. Работа сайта восставновлена. Спасибо за отзыв.
Сайт заработал, интернет-банк - нет.
TDK
Повідомлень: 987
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:57
TDK написав: pr_skybank написав: TDK написав:
Сайт не работает?
Девственно белый экран...
Здравствуйте. Работа сайта восставновлена. Спасибо за отзыв.
Сайт заработал, интернет-банк - нет.
У меня ИБ все время и работал
Нажимайте почаще при входе Ctrl-F5
У них программеры кэш не умеют выгружать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:20
sens написав: Aquarius написав:
сама лично снимала кэш с карты sky bank в банкомате Евронет
на экране , при положительном остатке выдало на синем фоне , что карты не обслуживает и все .
Карта к депозиту , обычная классик виза с чипом
Думаю, это проблема отдельно взятого банкомата (ошибка сценария, пр.), сложно сказать что-то без деталей. Но то, что карты обслуживаются в других банкоматах Евронета, это точно.
Aquarius
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:19
TDK написав:
Сайт заработал, интернет-банк - нет.
Меня пускает только в ИБ для бизнеса.
Хотя, никакого бизнеса у меня в Скае нет
А в ИБ для частных лиц меня не пускают.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Чет 10 січ, 2019 21:28
lubopytnaya написав: TDK написав:
Сайт заработал, интернет-банк - нет.
Меня пускает только в ИБ для бизнеса.
Хотя, никакого бизнеса у меня в Скае нет
А в ИБ для частных лиц меня не пускают.
И давно в этом банке есть иб для физиков?
никому не верю
sens
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Додано: Чет 10 січ, 2019 21:48
sens написав: lubopytnaya написав: TDK написав:
Сайт заработал, интернет-банк - нет.
Меня пускает только в ИБ для бизнеса.
Хотя, никакого бизнеса у меня в Скае нет
А в ИБ для частных лиц меня не пускают.
И давно в этом банке есть иб для физиков?
да какой там ИБ? На стадии зачатия, типа 2я неделя беременности, хотя я уже недель 6 наблюдаю за развитием плода
ну позволяет посмотреть на остаТки по картам, и всьооо
Депо не отображаются
Переводы между картами, выписки, лимиты, блокировки -- этого нет
СЭП? А шо этаа
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 27101
З нами з: 08.12.07
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