RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:10

  lubopytnaya написав:
  TDK написав:Сайт заработал, интернет-банк - нет.

Меня пускает только в ИБ для бизнеса.
Хотя, никакого бизнеса у меня в Скае нет :D
А в ИБ для частных лиц меня не пускают.

Добрый день. Для авторизации в Интернет-банке для частных лиц, перейдите по ссылке https://my.sky.bank/auth/login Оперативная поддержка клиентов работает в следующих каналах: контакт-центр Sky Bank (0 800 503 444), онлайн-чат https://www.sky.bank/ Будем рады вам помочь.
pr_skybank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 26
З нами з: 10.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:14

  sens написав:
  lubopytnaya написав:
  TDK написав:Сайт заработал, интернет-банк - нет.

Меня пускает только в ИБ для бизнеса.
Хотя, никакого бизнеса у меня в Скае нет :D
А в ИБ для частных лиц меня не пускают.

И давно в этом банке есть иб для физиков?

Добрый день. Спасибо за отзыв. Интернет-банк для частных лиц запущен в прошлом году. Сейчас находится на стадии доработки нового функционала.
pr_skybank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 26
З нами з: 10.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:16

  Квесторе_поверніться написав:
  pr_skybank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Aquarius, відділення банки у Львові не плануєте відкрити?

Добрий день. Дякуємо за питання. Розглядаємо можливість розширення мережі банку. Слідкуйте за нашими новинами https://www.sky.bank/ru

Київ, Харків....наступний Львів...це було б дуже символічно.
Столиця, колишня столиця....західна столиця Неньки України.

Дякуємо за ідею :wink:
pr_skybank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 26
З нами з: 10.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:17

pr_skybank, а шо в ІБ працює?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27401
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1393 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 17181920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel, pr_skybank, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3370, 3371, 3372
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33714 4154254
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 13:04
Людина з вулиці
Банк Глобус 1 ... 444, 445, 446
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4454 610350
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 13:00
Людина з вулиці
Альфа-Банк 1 ... 6668, 6669, 6670
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66695 8254221
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 12:54
Alfa_Bank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.