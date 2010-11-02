Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Меня пускает только в ИБ для бизнеса. Хотя, никакого бизнеса у меня в Скае нет А в ИБ для частных лиц меня не пускают.
Добрый день. Для авторизации в Интернет-банке для частных лиц, перейдите по ссылке https://my.sky.bank/auth/login Оперативная поддержка клиентов работает в следующих каналах: контакт-центр Sky Bank (0 800 503 444), онлайн-чат https://www.sky.bank/ Будем рады вам помочь.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.