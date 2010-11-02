Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:10
lubopytnaya написав: TDK написав:
Сайт заработал, интернет-банк - нет.
Меня пускает только в ИБ для бизнеса.
Хотя, никакого бизнеса у меня в Скае нет
А в ИБ для частных лиц меня не пускают.
Добрый день. Для авторизации в Интернет-банке для частных лиц, перейдите по ссылке
https://my.sky.bank/auth/login
Оперативная поддержка клиентов работает в следующих каналах: контакт-центр Sky Bank (0 800 503 444), онлайн-чат
https://www.sky.bank/
Будем рады вам помочь.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 13:14
sens написав: lubopytnaya написав: TDK написав:
Сайт заработал, интернет-банк - нет.
Меня пускает только в ИБ для бизнеса.
Хотя, никакого бизнеса у меня в Скае нет
А в ИБ для частных лиц меня не пускают.
И давно в этом банке есть иб для физиков?
Добрый день. Спасибо за отзыв. Интернет-банк для частных лиц запущен в прошлом году. Сейчас находится на стадии доработки нового функционала.
pr_skybank
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Додано: Чет 24 січ, 2019 13:16
Квесторе_поверніться написав: pr_skybank написав: Квесторе_поверніться написав: Aquarius
, відділення банки у Львові не плануєте відкрити?
Добрий день. Дякуємо за питання. Розглядаємо можливість розширення мережі банку. Слідкуйте за нашими новинами
https://www.sky.bank/ru
Київ, Харків....наступний Львів...це було б дуже символічно.
Столиця, колишня столиця....західна столиця Неньки України.
Дякуємо за ідею
pr_skybank
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Додано: Чет 24 січ, 2019 13:17
pr_skybank, а шо в ІБ працює?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 13:48
А в Запорожье есть отделение? Ведь это тоже столица казацкого движения - Запорізька Січ))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 14:04
Чи можна поповнити картку в терміналах самообслуговування? Де найменша комісія?
tarasum
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