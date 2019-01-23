Добрый день. Для авторизации в Интернет-банке для частных лиц, перейдите по ссылке
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:10
Добрый день. Для авторизации в Интернет-банке для частных лиц, перейдите по ссылке
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:14
Добрый день. Спасибо за отзыв. Интернет-банк для частных лиц запущен в прошлом году. Сейчас находится на стадии доработки нового функционала.
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:16
Дякуємо за ідею
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:17
pr_skybank, а шо в ІБ працює?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:48
А в Запорожье есть отделение? Ведь это тоже столица казацкого движения - Запорізька Січ))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:04
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
Чи можна поповнити картку в терміналах самообслуговування? Де найменша комісія?
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:43
Функционал интернет-банка (десктопной версии): просмотр остатка и движения средств на счете, а также пополнение счетов мобильных операторов.
В мобильном банке для iOS реализован следующий функционал:
Счета и карты:
● просмотр остатков на счетах
● просмотр списка карточек и текущих счетов, а также движения средств по ним
● блокирование/разблокирование карт
Переводы:
● переводы между своими счетами
● Р2Р
Платежи:
● Оплата услуг мобильных операторов
● Оплата коммунальных услуг
● Возможность сохранения реквизитов платежей
● Архив платежей
Аналитика по расходам:
● Отображение диаграммы с информацией о расходах за период
Депозиты:
● просмотр остатков на депозитных счетах
● формирование выписки по депозитному счету
Настройки:
● Смена пароля
● Настройки входа по биометрии (touchID)
Информационные страницы:
● Контактная информация банка
Востаннє редагувалось pr_skybank в Чет 24 січ, 2019 18:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:46
Дякуємо за питання. Наразі в Запоріжжі не представлені але розглядаємо можливість розширення мережі банку. Слідкуйте за нашими новинами
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:52
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:55
pr_skybank
Вхід в ІБ не через сайт Ская а через посилання на Файненсі. Дякую. Будемо знати.
|