Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Додано: Чет 24 січ, 2019 13:48

А в Запорожье есть отделение? Ведь это тоже столица казацкого движения - Запорізька Січ))

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.