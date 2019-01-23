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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:10

  lubopytnaya написав:
  TDK написав:Сайт заработал, интернет-банк - нет.

Меня пускает только в ИБ для бизнеса.
Хотя, никакого бизнеса у меня в Скае нет :D
А в ИБ для частных лиц меня не пускают.

Добрый день. Для авторизации в Интернет-банке для частных лиц, перейдите по ссылке https://my.sky.bank/auth/login Оперативная поддержка клиентов работает в следующих каналах: контакт-центр Sky Bank (0 800 503 444), онлайн-чат https://www.sky.bank/ Будем рады вам помочь.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:14

  sens написав:
  lubopytnaya написав:
  TDK написав:Сайт заработал, интернет-банк - нет.

Меня пускает только в ИБ для бизнеса.
Хотя, никакого бизнеса у меня в Скае нет :D
А в ИБ для частных лиц меня не пускают.

И давно в этом банке есть иб для физиков?

Добрый день. Спасибо за отзыв. Интернет-банк для частных лиц запущен в прошлом году. Сейчас находится на стадии доработки нового функционала.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:16

  Квесторе_поверніться написав:
  pr_skybank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Aquarius, відділення банки у Львові не плануєте відкрити?

Добрий день. Дякуємо за питання. Розглядаємо можливість розширення мережі банку. Слідкуйте за нашими новинами https://www.sky.bank/ru

Київ, Харків....наступний Львів...це було б дуже символічно.
Столиця, колишня столиця....західна столиця Неньки України.

Дякуємо за ідею :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:17

pr_skybank, а шо в ІБ працює?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:48

А в Запорожье есть отделение? Ведь это тоже столица казацкого движения - Запорізька Січ))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:04

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Чи можна поповнити картку в терміналах самообслуговування? Де найменша комісія?
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:43

    Квесторе_поверніться
    Функционал интернет-банка (десктопной версии): просмотр остатка и движения средств на счете, а также пополнение счетов мобильных операторов.
    В мобильном банке для iOS реализован следующий функционал:
    Счета и карты:
    ● просмотр остатков на счетах
    ● просмотр списка карточек и текущих счетов, а также движения средств по ним
    ● блокирование/разблокирование карт

    Переводы:
    ● переводы между своими счетами
    ● Р2Р

    Платежи:
    ● Оплата услуг мобильных операторов
    ● Оплата коммунальных услуг
    ● Возможность сохранения реквизитов платежей
    ● Архив платежей

    Аналитика по расходам:
    ● Отображение диаграммы с информацией о расходах за период

    Депозиты:
    ● просмотр остатков на депозитных счетах
    ● формирование выписки по депозитному счету

    Настройки:
    ● Смена пароля
    ● Настройки входа по биометрии (touchID)

    Информационные страницы:
    ● Контактная информация банка
    Востаннє редагувалось pr_skybank в Чет 24 січ, 2019 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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    Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:46

      Игорь Алексеевич написав:А в Запорожье есть отделение? Ведь это тоже столица казацкого движения - Запорізька Січ))

    Дякуємо за питання. Наразі в Запоріжжі не представлені але розглядаємо можливість розширення мережі банку. Слідкуйте за нашими новинами https://www.sky.bank/public/ua
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    Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:52

      tarasum написав:Чи можна поповнити картку в терміналах самообслуговування? Де найменша комісія?

    Дякуємо за питання. Є можливість безкоштовного поповнення картки через касу відділень Sky Bank (маючи при собі паспорт та картку). Наразі працюємо над розширенням каналів.
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    Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:55

    pr_skybank

    Вхід в ІБ не через сайт Ская а через посилання на Файненсі. Дякую. Будемо знати.
    Viz
     
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