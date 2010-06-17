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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:30

  Viz написав:pr_skybank

Вхід в ІБ не через сайт Ская а через посилання на Файненсі. Дякую. Будемо знати.

Дякуємо за відгук. Можна і через сайт банку. Посилання працює. Якщо виникають труднощі, деталізуйте, будь ласка, які саме.
pr_skybank
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Представник банку
 
Повідомлень: 31
З нами з: 10.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:10

Ніхто не поділиться рейтингом банкоматів з максимальною сумою видачі за одну операцію за чужими картками?
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 56
З нами з: 27.12.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:13

  Людина з вулиці написав:Ніхто не поділиться рейтингом банкоматів з максимальною сумою видачі за одну операцію за чужими картками?

Швейцари багато дають...
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27426
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1393 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:23

pr_skybank

Через сайт з опери не пускає з різних ір. Безнадійно - а по вашому посиланню відразу. :D
Viz
 
Повідомлень: 862
З нами з: 29.08.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 05:41

  Квесторе_поверніться написав:
  Людина з вулиці написав:Ніхто не поділиться рейтингом банкоматів з максимальною сумою видачі за одну операцію за чужими картками?

Швейцари багато дають...
Людина,Ви назви банкiв не плутаэте ?
никому не верю
sens
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Повідомлень: 11269
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 649 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:46

  Viz написав:pr_skybank

Через сайт з опери не пускає з різних ір. Безнадійно - а по вашому посиланню відразу. :D

Дякуємо за відгук. Перевірили посилання на сайті в браузерах: Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox. Посилання наразі працює коректно. Надіслали вам в особистих повідомленнях скрін авторизації в Інтернет-банку, в Opera. Якщо проблема з входом з вашого комп'ютера залишилася - деталізуйте її, будь ласка, (вкажіть версію браузера чи надішліть скрін помилки). Наперед вдячні :)
pr_skybank
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Представник банку
 
Повідомлень: 31
З нами з: 10.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:23

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Людина з вулиці написав:Ніхто не поділиться рейтингом банкоматів з максимальною сумою видачі за одну операцію за чужими картками?

Швейцари багато дають...
Людина,Ви назви банкiв не плутаэте ?

Ні. Швейцари львівські з 51 прОцентом. Банкомати яких по чужих картах великі суми видають.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27426
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1393 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:45

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Людина з вулиці написав:Ніхто не поділиться рейтингом банкоматів з максимальною сумою видачі за одну операцію за чужими картками?

Швейцари багато дають...
Людина,Ви назви банкiв не плутаэте ?

Як завжди. Щоранковий вихлоп. А без нього ж весь день гурчатиме.
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 56
З нами з: 27.12.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 18192021
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