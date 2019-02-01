Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Дякуємо за відгук. Можна і через сайт банку. Посилання працює. Якщо виникають труднощі, деталізуйте, будь ласка, які саме.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 18:30
Додано: Чет 24 січ, 2019 20:10
Ніхто не поділиться рейтингом банкоматів з максимальною сумою видачі за одну операцію за чужими картками?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Чет 24 січ, 2019 20:13
Швейцари багато дають...
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 24 січ, 2019 20:23
pr_skybank
Через сайт з опери не пускає з різних ір. Безнадійно - а по вашому посиланню відразу.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 05:41
Людина,Ви назви банкiв не плутаэте ?
никому не верю
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:46
Дякуємо за відгук. Перевірили посилання на сайті в браузерах: Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox. Посилання наразі працює коректно. Надіслали вам в особистих повідомленнях скрін авторизації в Інтернет-банку, в Opera. Якщо проблема з входом з вашого комп'ютера залишилася - деталізуйте її, будь ласка, (вкажіть версію браузера чи надішліть скрін помилки). Наперед вдячні
Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:23
Ні. Швейцари львівські з 51 прОцентом. Банкомати яких по чужих картах великі суми видають.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:45
Як завжди. Щоранковий вихлоп. А без нього ж весь день гурчатиме.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:24
При вході до ІБ, якщо білий екран - оновіть сторінку - зявиться нормальне вікно входу до акаунту. Представник допоміг - дякую.
Додано: Суб 02 лют, 2019 16:31
%% по вкладам
pr_skybank
Уважаемый представитель!
Поясните, пожалуйста, Вашу систему выплаты %% по вкладам.
В Договоре написано: "Початок виплати %% за попередній місяць з 3-го числа поточного місяця".
И, тем не менее,за январь %% почему-то выплачиваются 29-го января и, соответственно, за 28 (вместо 31, по логике, 3 февраля или 4-го, раз 3-е - нерабочий день)дней.
Спасибо за ответ.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
|