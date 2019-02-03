Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

ну даа, за 28дн %% насчитали за январь.
В феврале похоже за 31 насчитают...
Хотяяя, февраль тоже в Чт. заканчивается, т.е. там вааще за 25дн тока будут %%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лют, 2019 23:27
ну даа, за 28дн %% насчитали за январь.
В феврале похоже за 31 насчитают...
Хотяяя, февраль тоже в Чт. заканчивается, т.е. там вааще за 25дн тока будут %%
... делайте хоть что-нибудь!
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