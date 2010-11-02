Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

ну даа, за 28дн %% насчитали за январь.
В феврале похоже за 31 насчитают...
Хотяяя, февраль тоже в Чт. заканчивается, т.е. там вааще за 25дн тока будут %%
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Додано: Нед 03 лют, 2019 23:27
ну даа, за 28дн %% насчитали за январь.
В феврале похоже за 31 насчитают...
Хотяяя, февраль тоже в Чт. заканчивается, т.е. там вааще за 25дн тока будут %%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:31
Позвонил на горячку, мне объяснили.
По регламенту период за который идет расчет с 29 числа по 28 , начисляются 29, выплачиваются с 3-го.
Теперь перевожу на понятный язык))
Декабрьские %% были удлиненные,они должны были быть насчитаны за период 29.11-28.12 - но в связи с окончанием года был удлинен период, и он составил с 29.11 по 31.12
Далее было начисление за период 01.01 - 28.01 ,
Следующий период будет 29.01-27.02 ( не 28.02 т.к. короткий месяц)
Живите своим умом!
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