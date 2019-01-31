ну даа, за 28дн %% насчитали за январь.
В феврале похоже за 31 насчитают...
Хотяяя, февраль тоже в Чт. заканчивается, т.е. там вааще за 25дн тока будут %%
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лют, 2019 23:27
ну даа, за 28дн %% насчитали за январь.
В феврале похоже за 31 насчитают...
Хотяяя, февраль тоже в Чт. заканчивается, т.е. там вааще за 25дн тока будут %%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:31
Позвонил на горячку, мне объяснили.
По регламенту период за который идет расчет с 29 числа по 28 , начисляются 29, выплачиваются с 3-го.
Теперь перевожу на понятный язык))
Декабрьские %% были удлиненные,они должны были быть насчитаны за период 29.11-28.12 - но в связи с окончанием года был удлинен период, и он составил с 29.11 по 31.12
Далее было начисление за период 01.01 - 28.01 ,
Следующий период будет 29.01-27.02 ( не 28.02 т.к. короткий месяц)
Живите своим умом!
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:31
Доступ к своим депо через ИБ, где по хорошему можно было бы всё это в назначении платежей прочитать, решит эту проблему.
Когда уже можно будет с депозитами там работать, а, Sky?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:58
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
Добрый день. Спасибо за обращение. Заверяем вас, что все дни срока размещения депозита учитываются и процентный доход по ним выплачивается. Согласно условиям Договора, процентный доход выплачивается не позднее 3-го рабочего банковского дня, следующего за начислением месяца (т.е., может быть выплачен и раньше). Расчётный период для начисления процентного дохода за январь: 1.01.2019 г. – 28.01.2019 г. (т.е. 28 календарных дней), за февраль: 29.01.2019 г. – 27.02.2019 г. (начисленный процентный доход за 30 календарных дней будет выплачен не позднее 4.03.2019 г.). Обращайтесь, будем рады помочь!
With best regards,
Sky Bank
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:06
Добрый день. Спасибо за обращение. В мобильном банке для iOS сервис уже реализован, в приложении для Android и в Интернет-банке - в процессе.
With best regards,
Sky Bank
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:08
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
А почему? почему не по 31/01/19?
отак просто перенесли выплату моих 200+ грн на 1 месяц
В др. банках я чот не заметил подобной практики
... делайте хоть что-нибудь!
|