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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:27

ну даа, за 28дн %% насчитали за январь.
В феврале похоже за 31 насчитают...
Хотяяя, февраль тоже в Чт. заканчивается, т.е. там вааще за 25дн тока будут %% :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:31

  clientage написав:ну даа, за 28дн %% насчитали за январь.
В феврале похоже за 31 насчитают...
Хотяяя, февраль тоже в Чт. заканчивается, т.е. там вааще за 25дн тока будут %% :mrgreen:


Позвонил на горячку, мне объяснили.
По регламенту период за который идет расчет с 29 числа по 28 , начисляются 29, выплачиваются с 3-го.
Теперь перевожу на понятный язык))

Декабрьские %% были удлиненные,они должны были быть насчитаны за период 29.11-28.12 - но в связи с окончанием года был удлинен период, и он составил с 29.11 по 31.12

Далее было начисление за период 01.01 - 28.01 ,
Следующий период будет 29.01-27.02 ( не 28.02 т.к. короткий месяц)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:31

  zzzzzz написав:
  clientage написав:ну даа, за 28дн %% насчитали за январь.
В феврале похоже за 31 насчитают...
Хотяяя, февраль тоже в Чт. заканчивается, т.е. там вааще за 25дн тока будут %% :mrgreen:


Позвонил на горячку, мне объяснили.
По регламенту период за который идет расчет с 29 числа по 28 , начисляются 29, выплачиваются с 3-го.
Теперь перевожу на понятный язык))

Декабрьские %% были удлиненные,они должны были быть насчитаны за период 29.11-28.12 - но в связи с окончанием года был удлинен период, и он составил с 29.11 по 31.12

Далее было начисление за период 01.01 - 28.01 ,
Следующий период будет 29.01-27.02 ( не 28.02 т.к. короткий месяц)

Доступ к своим депо через ИБ, где по хорошему можно было бы всё это в назначении платежей прочитать, решит эту проблему.

Когда уже можно будет с депозитами там работать, а, Sky?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:58

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

  Annet_ написав:28 (вместо 31, по логике, 3 февраля или 4-го, раз 3-е - нерабочий день)дней.

Добрый день. Спасибо за обращение. Заверяем вас, что все дни срока размещения депозита учитываются и процентный доход по ним выплачивается. Согласно условиям Договора, процентный доход выплачивается не позднее 3-го рабочего банковского дня, следующего за начислением месяца (т.е., может быть выплачен и раньше). Расчётный период для начисления процентного дохода за январь: 1.01.2019 г. – 28.01.2019 г. (т.е. 28 календарных дней), за февраль: 29.01.2019 г. – 27.02.2019 г. (начисленный процентный доход за 30 календарных дней будет выплачен не позднее 4.03.2019 г.). Обращайтесь, будем рады помочь!
With best regards,
Sky Bank
pr_skybank
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:06

  kreuz написав:
  zzzzzz написав:
  clientage написав:ну даа, за 28дн %% насчитали за январь.
В феврале похоже за 31 насчитают...
Хотяяя, февраль тоже в Чт. заканчивается, т.е. там вааще за 25дн тока будут %% :mrgreen:


Позвонил на горячку, мне объяснили.
По регламенту период за который идет расчет с 29 числа по 28 , начисляются 29, выплачиваются с 3-го.
Теперь перевожу на понятный язык))

Декабрьские %% были удлиненные,они должны были быть насчитаны за период 29.11-28.12 - но в связи с окончанием года был удлинен период, и он составил с 29.11 по 31.12

Далее было начисление за период 01.01 - 28.01 ,
Следующий период будет 29.01-27.02 ( не 28.02 т.к. короткий месяц)

Доступ к своим депо через ИБ, где по хорошему можно было бы всё это в назначении платежей прочитать, решит эту проблему.

Когда уже можно будет с депозитами там работать, а, Sky?

Добрый день. Спасибо за обращение. В мобильном банке для iOS сервис уже реализован, в приложении для Android и в Интернет-банке - в процессе.
With best regards,
Sky Bank
pr_skybank
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:08

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

  pr_skybank написав:Расчётный период для начисления процентного дохода за январь: 1.01.2019 г. – 28.01.2019 г. (т.е. 28 календарных дней)

А почему? почему не по 31/01/19?
отак просто перенесли выплату моих 200+ грн на 1 месяц :evil:
В др. банках я чот не заметил подобной практики
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:15

  clientage написав:В др. банках я чот не заметил подобной практики

Схема - нарахування по 28, виплата 1-го - була застосована ще Террою. І в Аркаді, здається, таке було. Лайфхаки :(
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:18

  clientage написав:В др. банках я чот не заметил подобной практики

Схема - нарахування по 28, виплата 1-го - була застосована ще Террою. І в Аркаді, здається, таке було. Лайфхаки :(
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:19

  Людина з вулиці написав:
  clientage написав:В др. банках я чот не заметил подобной практики

Схема - нарахування по 28, виплата 1-го - була застосована ще Террою. І в Аркаді, здається, таке було. Лайфхаки :(

Эти хаки как-то связаны с АБС у банки и его бюзгалтерией :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:24

  clientage написав:В др. банках я чот не заметил подобной практики

Схема - нарахування по 28, виплата 1-го - була застосована ще Террою. І в Аркаді, здається, таке було. Лайфхаки :(
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