Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Додано: Вів 05 лют, 2019 14:58

Annet_ написав: 28 (вместо 31, по логике, 3 февраля или 4-го, раз 3-е - нерабочий день)дней. 28 (вместо 31, по логике, 3 февраля или 4-го, раз 3-е - нерабочий день)дней.

Добрый день. Спасибо за обращение. Заверяем вас, что все дни срока размещения депозита учитываются и процентный доход по ним выплачивается. Согласно условиям Договора, процентный доход выплачивается не позднее 3-го рабочего банковского дня, следующего за начислением месяца (т.е., может быть выплачен и раньше). Расчётный период для начисления процентного дохода за январь: 1.01.2019 г. – 28.01.2019 г. (т.е. 28 календарных дней), за февраль: 29.01.2019 г. – 27.02.2019 г. (начисленный процентный доход за 30 календарных дней будет выплачен не позднее 4.03.2019 г.). Обращайтесь, будем рады помочь!

With best regards,

Sky Bank