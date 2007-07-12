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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:25
Людина з вулиці написав:
Схема
у вас энтер залип
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 05 лют, 2019 16:57
clientage написав:
В др. банках я чот не заметил подобной практики
Схема - нарахування по 28, виплата 1-го - була застосована ще Террою. І в Аркаді, здається, таке було. Лайфхаки
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Людина з вулиці
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