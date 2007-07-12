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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:25
Людина з вулиці написав:
Схема
у вас энтер залип
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 05 лют, 2019 17:31
clientage
У когось кішка вміє депо відкривати, а у когось - повідомлення відправляти
clientage написав:
Эти хаки как-то связаны с АБС у банки и его бюзгалтерией
Одне не виключає інше
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
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Людина з вулиці
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:43
clientage написав:
отак просто перенесли выплату моих 200+ грн на 1 месяц
В др. банках я чот не заметил подобной практики
Так Глобус же!
Там тоже проценты начисляют каждый месяц по 27 число включительно, а выплачивают первого.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:59
lubopytnaya написав: clientage написав:
отак просто перенесли выплату моих 200+ грн на 1 месяц
В др. банках я чот не заметил подобной практики
Так Глобус же!
Там тоже проценты начисляют каждый месяц по 27 число включительно, а выплачивают первого.
Огоо, у меня там В+ тока, и там постоянный движняк. Так шо я им априори верю. Вот приколисты
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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