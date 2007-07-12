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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:25

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

  Людина з вулиці написав:Схема

у вас энтер залип :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:31

clientage
У когось кішка вміє депо відкривати, а у когось - повідомлення відправляти :D

  clientage написав:Эти хаки как-то связаны с АБС у банки и его бюзгалтерией :)

Одне не виключає інше :)
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Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:43

  clientage написав:отак просто перенесли выплату моих 200+ грн на 1 месяц :evil:
В др. банках я чот не заметил подобной практики

Так Глобус же!
Там тоже проценты начисляют каждый месяц по 27 число включительно, а выплачивают первого.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:59

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:отак просто перенесли выплату моих 200+ грн на 1 месяц :evil:
В др. банках я чот не заметил подобной практики

Так Глобус же!
Там тоже проценты начисляют каждый месяц по 27 число включительно, а выплачивают первого.

Огоо, у меня там В+ тока, и там постоянный движняк. Так шо я им априори верю. Вот приколисты :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 27328
З нами з: 08.12.07
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  #<1 ... 20212223
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