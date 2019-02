Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Додано: Сер 06 лют, 2019 13:17

clientage написав: pr_skybank написав: Расчётный период для начисления процентного дохода за январь: 1.01.2019 г. – 28.01.2019 г. (т.е. 28 календарных дней) Расчётный период для начисления процентного дохода за январь: 1.01.2019 г. – 28.01.2019 г. (т.е. 28 календарных дней)

А почему? почему не по 31/01/19?

отак просто перенесли выплату моих 200+ грн на 1 месяц

А почему? почему не по 31/01/19?

отак просто перенесли выплату моих 200+ грн на 1 месяц

В др. банках я чот не заметил подобной практики

Добрый день. Спасибо за проявленный интерес. Приятно осознавать, что наши клиенты скрупулезные и подкованные в финансовых вопросах. Процентный доход по депозиту, согласно учетной политике банка, начисляется за период с 29 по 28 число. Это распространенная на банковском рынке практике.

