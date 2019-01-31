Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Оф. пред. Скажите - почему не ходят деньги с карты вашего банка на карту Привата через sendmoney? На горячей линии даже не видят запрос на транзакцию. Т.е. где-то стоят какие-то блоки. В тоже время деньги великолепно уходят на карту ПУМБа. Очень неудобно. Если не верите попробуйте сами. Когда исправите ситуацию?
бульбик написав:Оф. пред. Скажите - почему не ходят деньги с карты вашего банка на карту Привата через sendmoney? На горячей линии даже не видят запрос на транзакцию. Т.е. где-то стоят какие-то блоки. В тоже время деньги великолепно уходят на карту ПУМБа. Очень неудобно. Если не верите попробуйте сами. Когда исправите ситуацию?
Если не видят, то это ЛикПэй вредничает Спросите у него, в чате
pr_skybank написав:Расчётный период для начисления процентного дохода за январь: 1.01.2019 г. – 28.01.2019 г. (т.е. 28 календарных дней)
А почему? почему не по 31/01/19? отак просто перенесли выплату моих 200+ грн на 1 месяц В др. банках я чот не заметил подобной практики
Добрый день. Спасибо за проявленный интерес. Приятно осознавать, что наши клиенты скрупулезные и подкованные в финансовых вопросах. Процентный доход по депозиту, согласно учетной политике банка, начисляется за период с 29 по 28 число. Это распространенная на банковском рынке практика.
бульбик написав:Оф. пред. Скажите - почему не ходят деньги с карты вашего банка на карту Привата через sendmoney? На горячей линии даже не видят запрос на транзакцию. Т.е. где-то стоят какие-то блоки. В тоже время деньги великолепно уходят на карту ПУМБа. Очень неудобно. Если не верите попробуйте сами. Когда исправите ситуацию?
Спасибо за обращение. Sky Bank со своей стороны не устанавливал ограничения, которые бы могли препятствовать проведению Р2Р переводов (как отправлению средств с наших карт, так и их получению, независимо от сервиса денежных переводов, который используется), за исключением стандартных мер безопасности – лимитов на сумму и кол-во Интернет-транзакций по карте, которые можно менять через контакт-центр банка. Предоставьте, пожалуйста, в личных сообщениях дополнительную информацию по вашей операции, мы разберемся и по результату отпишемся. Для проведения Р2Р вы можете также воспользоваться сервисом, реализованным совместно с электронной платежной системой Portmone, который доступен на сайте Sky Bank https://www.sky.bank/ru/p2p
бульбик написав:Оф. пред. Скажите - почему не ходят деньги с карты вашего банка на карту Привата через sendmoney? На горячей линии даже не видят запрос на транзакцию. Т.е. где-то стоят какие-то блоки. В тоже время деньги великолепно уходят на карту ПУМБа. Очень неудобно. Если не верите попробуйте сами. Когда исправите ситуацию?
Спасибо за обращение. Sky Bank со своей стороны не устанавливал ограничения, которые бы могли препятствовать проведению Р2Р переводов (как отправлению средств с наших карт, так и их получению, независимо от сервиса денежных переводов, который используется), за исключением стандартных мер безопасности – лимитов на сумму и кол-во Интернет-транзакций по карте, которые можно менять через контакт-центр банка. Предоставьте, пожалуйста, в личных сообщениях дополнительную информацию по вашей операции, мы разберемся и по результату отпишемся. Для проведения Р2Р вы можете также воспользоваться сервисом, реализованным совместно с электронной платежной системой Portmone, который доступен на сайте Sky Bank https://www.sky.bank/ru/p2p
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