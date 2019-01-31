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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:25

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

  Людина з вулиці написав:Схема

у вас энтер залип :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:31

clientage
У когось кішка вміє депо відкривати, а у когось - повідомлення відправляти :D

  clientage написав:Эти хаки как-то связаны с АБС у банки и его бюзгалтерией :)

Одне не виключає інше :)
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Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:43

  clientage написав:отак просто перенесли выплату моих 200+ грн на 1 месяц :evil:
В др. банках я чот не заметил подобной практики

Так Глобус же!
Там тоже проценты начисляют каждый месяц по 27 число включительно, а выплачивают первого.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:59

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:отак просто перенесли выплату моих 200+ грн на 1 месяц :evil:
В др. банках я чот не заметил подобной практики

Так Глобус же!
Там тоже проценты начисляют каждый месяц по 27 число включительно, а выплачивают первого.

Огоо, у меня там В+ тока, и там постоянный движняк. Так шо я им априори верю. Вот приколисты :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:05

  lubopytnaya написав:Так Глобус же!
Там тоже проценты начисляют каждый месяц по 27 число включительно, а выплачивают первого.

Раньше да, но июля Глобус перешел на др. систему . По В+ начисление по предпоследний рабочий день, выплата - в последний. А по депозитам с 1 по 31 начисление, выплата 1.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:40

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Оф. пред. Скажите - почему не ходят деньги с карты вашего банка на карту Привата через sendmoney? На горячей линии даже не видят запрос на транзакцию. Т.е. где-то стоят какие-то блоки. В тоже время деньги великолепно уходят на карту ПУМБа. Очень неудобно. Если не верите попробуйте сами. Когда исправите ситуацию?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:56

  бульбик написав:Оф. пред. Скажите - почему не ходят деньги с карты вашего банка на карту Привата через sendmoney? На горячей линии даже не видят запрос на транзакцию. Т.е. где-то стоят какие-то блоки. В тоже время деньги великолепно уходят на карту ПУМБа. Очень неудобно. Если не верите попробуйте сами. Когда исправите ситуацию?

Если не видят, то это ЛикПэй вредничает
Спросите у него, в чате
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:17

  clientage написав:
  pr_skybank написав:Расчётный период для начисления процентного дохода за январь: 1.01.2019 г. – 28.01.2019 г. (т.е. 28 календарных дней)

А почему? почему не по 31/01/19?
отак просто перенесли выплату моих 200+ грн на 1 месяц :evil:
В др. банках я чот не заметил подобной практики

Добрый день. Спасибо за проявленный интерес. Приятно осознавать, что наши клиенты скрупулезные и подкованные в финансовых вопросах. Процентный доход по депозиту, согласно учетной политике банка, начисляется за период с 29 по 28 число. Это распространенная на банковском рынке практика.
With best regards,
Sky Bank
pr_skybank
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:47

  бульбик написав:Оф. пред. Скажите - почему не ходят деньги с карты вашего банка на карту Привата через sendmoney? На горячей линии даже не видят запрос на транзакцию. Т.е. где-то стоят какие-то блоки. В тоже время деньги великолепно уходят на карту ПУМБа. Очень неудобно. Если не верите попробуйте сами. Когда исправите ситуацию?

Спасибо за обращение. Sky Bank со своей стороны не устанавливал ограничения, которые бы могли препятствовать проведению Р2Р переводов (как отправлению средств с наших карт, так и их получению, независимо от сервиса денежных переводов, который используется), за исключением стандартных мер безопасности – лимитов на сумму и кол-во Интернет-транзакций по карте, которые можно менять через контакт-центр банка. Предоставьте, пожалуйста, в личных сообщениях дополнительную информацию по вашей операции, мы разберемся и по результату отпишемся.
Для проведения Р2Р вы можете также воспользоваться сервисом, реализованным совместно с электронной платежной системой Portmone, который доступен на сайте Sky Bank https://www.sky.bank/ru/p2p
With best regards,
Sky Bank
pr_skybank
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:54

  pr_skybank написав:
  бульбик написав:Оф. пред. Скажите - почему не ходят деньги с карты вашего банка на карту Привата через sendmoney? На горячей линии даже не видят запрос на транзакцию. Т.е. где-то стоят какие-то блоки. В тоже время деньги великолепно уходят на карту ПУМБа. Очень неудобно. Если не верите попробуйте сами. Когда исправите ситуацию?

Спасибо за обращение. Sky Bank со своей стороны не устанавливал ограничения, которые бы могли препятствовать проведению Р2Р переводов (как отправлению средств с наших карт, так и их получению, независимо от сервиса денежных переводов, который используется), за исключением стандартных мер безопасности – лимитов на сумму и кол-во Интернет-транзакций по карте, которые можно менять через контакт-центр банка. Предоставьте, пожалуйста, в личных сообщениях дополнительную информацию по вашей операции, мы разберемся и по результату отпишемся.
Для проведения Р2Р вы можете также воспользоваться сервисом, реализованным совместно с электронной платежной системой Portmone, который доступен на сайте Sky Bank https://www.sky.bank/ru/p2p


1.Личные данные предоставлены, 2.ваш сервис неинтересен
бульбик
 
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