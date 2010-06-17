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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Додано: Сер 06 лют, 2019 15:07
бульбик написав:
Оф. пред. Скажите - почему не ходят деньги с карты вашего банка на карту Привата через sendmoney? На горячей линии даже не видят запрос на транзакцию. Т.е. где-то стоят какие-то блоки. В тоже время деньги великолепно уходят на карту ПУМБа. Очень неудобно. Если не верите попробуйте сами. Когда исправите ситуацию?
Я часто делаю переводы с карты Sky на карту Привата через Приват24 и все проходит успешно. Не превышаете ли вы лимит по карте Sky банка на интернет транзакции и p2p переводы? Я несколько минут назад попробовала, все ок. Вы звонили на горячую линию Sky или Приватбанка, выдается какое-то сообщение о неуспешности?
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Aquarius
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Додано: Сер 06 лют, 2019 15:20
Aquarius написав: бульбик написав:
Оф. пред. Скажите - почему не ходят деньги с карты вашего банка на карту Привата через sendmoney? На горячей линии даже не видят запрос на транзакцию. Т.е. где-то стоят какие-то блоки. В тоже время деньги великолепно уходят на карту ПУМБа. Очень неудобно. Если не верите попробуйте сами. Когда исправите ситуацию?
Я часто делаю переводы с карты Sky на карту Привата через Приват24 и все проходит успешно. Не превышаете ли вы лимит по карте Sky банка на интернет транзакции и p2p переводы? Я несколько минут назад попробовала, все ок. Вы звонили на горячую линию Sky или Приватбанка, выдается какое-то сообщение о неуспешности?
Лимит не превышен, на горячей линии Привата говорят, что у них всё в порядке и действительно приходят туда оплаты с других карт ( мне пришлось переправлять туда деньги через третий банк). На горячей линии Sky говорят, что у них тоже всё в порядке - они даже не видят запрос и транзакции - больше мне добавить нечего.
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бульбик
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:39
Лимит не превышен, на горячей линии Привата говорят, что у них всё в порядке и действительно приходят туда оплаты с других карт ( мне пришлось переправлять туда деньги через третий банк). На горячей линии Sky говорят, что у них тоже всё в порядке - они даже не видят запрос и транзакции - больше мне добавить нечего.[/quote]
Попробовала в качестве эксперимента сделать перевод с карты Sky на карту Приватбанка через moneysend на сайте Привата (ранее делала через мобильное приложение Приват24), и тоже все получилось. Единственно странным моментом было - в качестве подтверждения о выполненном переводе выдался мне огромный красный крест, увидя который, я поняла, что все плохо и перевод не выполнен. Но смотрю на выписку в Интернет банке Sky - списание есть, смотрю Приват24 выписку, зачисление есть.
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Aquarius
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Додано: Сер 06 лют, 2019 17:04
Aquarius написав:Лимит не превышен, на горячей линии Привата говорят, что у них всё в порядке и действительно приходят туда оплаты с других карт ( мне пришлось переправлять туда деньги через третий банк). На горячей линии Sky говорят, что у них тоже всё в порядке - они даже не видят запрос и транзакции - больше мне добавить нечего.
Попробовала в качестве эксперимента сделать перевод с карты Sky на карту Приватбанка через moneysend на сайте Привата (ранее делала через мобильное приложение Приват24), и тоже все получилось. Единственно странным моментом было - в качестве подтверждения о выполненном переводе выдался мне огромный красный крест, увидя который, я поняла, что все плохо и перевод не выполнен. Но смотрю на выписку в Интернет банке Sky - списание есть, смотрю Приват24 выписку, зачисление есть.[/quote]
Вот на этом большом красном кресте всё и заканчивается(((
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:27
бульбик написав:
На горячей линии Sky говорят, что у них тоже всё в порядке - они даже не видят запрос и транзакции - больше мне добавить нечего.
Та же самая история. Ни перевести деньги с карты, ни оплатить телефон на сайте провайдера невозможно.
Горячка отвечает, что они даже не видят запрос на операцию.
Хотя, в банкоматах карта работает - показывает баланс, выдает наличку...
Жадность и Отвага!
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:32
lubopytnaya написав: бульбик написав:
На горячей линии Sky говорят, что у них тоже всё в порядке - они даже не видят запрос и транзакции - больше мне добавить нечего.
Та же самая история. Ни перевести деньги с карты, ни оплатить телефон на сайте провайдера невозможно.
Горячка отвечает, что они даже не видят запрос на операцию.
Хотя, в банкоматах карта работает - показывает баланс, выдает наличку...
Може нун включить инет-платежи по карте.
Я свои %% манисендил 4го
... делайте хоть что-нибудь!
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