Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Додано: Сер 06 лют, 2019 16:39

Лимит не превышен, на горячей линии Привата говорят, что у них всё в порядке и действительно приходят туда оплаты с других карт ( мне пришлось переправлять туда деньги через третий банк). На горячей линии Sky говорят, что у них тоже всё в порядке - они даже не видят запрос и транзакции - больше мне добавить нечего.[/quote]



Попробовала в качестве эксперимента сделать перевод с карты Sky на карту Приватбанка через moneysend на сайте Привата (ранее делала через мобильное приложение Приват24), и тоже все получилось. Единственно странным моментом было - в качестве подтверждения о выполненном переводе выдался мне огромный красный крест, увидя который, я поняла, что все плохо и перевод не выполнен. Но смотрю на выписку в Интернет банке Sky - списание есть, смотрю Приват24 выписку, зачисление есть.