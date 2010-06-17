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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:07

  бульбик написав:Оф. пред. Скажите - почему не ходят деньги с карты вашего банка на карту Привата через sendmoney? На горячей линии даже не видят запрос на транзакцию. Т.е. где-то стоят какие-то блоки. В тоже время деньги великолепно уходят на карту ПУМБа. Очень неудобно. Если не верите попробуйте сами. Когда исправите ситуацию?


Я часто делаю переводы с карты Sky на карту Привата через Приват24 и все проходит успешно. Не превышаете ли вы лимит по карте Sky банка на интернет транзакции и p2p переводы? Я несколько минут назад попробовала, все ок. Вы звонили на горячую линию Sky или Приватбанка, выдается какое-то сообщение о неуспешности?
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:20

  Aquarius написав:
  бульбик написав:Оф. пред. Скажите - почему не ходят деньги с карты вашего банка на карту Привата через sendmoney? На горячей линии даже не видят запрос на транзакцию. Т.е. где-то стоят какие-то блоки. В тоже время деньги великолепно уходят на карту ПУМБа. Очень неудобно. Если не верите попробуйте сами. Когда исправите ситуацию?


Я часто делаю переводы с карты Sky на карту Привата через Приват24 и все проходит успешно. Не превышаете ли вы лимит по карте Sky банка на интернет транзакции и p2p переводы? Я несколько минут назад попробовала, все ок. Вы звонили на горячую линию Sky или Приватбанка, выдается какое-то сообщение о неуспешности?

Лимит не превышен, на горячей линии Привата говорят, что у них всё в порядке и действительно приходят туда оплаты с других карт ( мне пришлось переправлять туда деньги через третий банк). На горячей линии Sky говорят, что у них тоже всё в порядке - они даже не видят запрос и транзакции - больше мне добавить нечего.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:39

Лимит не превышен, на горячей линии Привата говорят, что у них всё в порядке и действительно приходят туда оплаты с других карт ( мне пришлось переправлять туда деньги через третий банк). На горячей линии Sky говорят, что у них тоже всё в порядке - они даже не видят запрос и транзакции - больше мне добавить нечего.[/quote]

Попробовала в качестве эксперимента сделать перевод с карты Sky на карту Приватбанка через moneysend на сайте Привата (ранее делала через мобильное приложение Приват24), и тоже все получилось. Единственно странным моментом было - в качестве подтверждения о выполненном переводе выдался мне огромный красный крест, увидя который, я поняла, что все плохо и перевод не выполнен. Но смотрю на выписку в Интернет банке Sky - списание есть, смотрю Приват24 выписку, зачисление есть.
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:04

  Aquarius написав:Лимит не превышен, на горячей линии Привата говорят, что у них всё в порядке и действительно приходят туда оплаты с других карт ( мне пришлось переправлять туда деньги через третий банк). На горячей линии Sky говорят, что у них тоже всё в порядке - они даже не видят запрос и транзакции - больше мне добавить нечего.


Попробовала в качестве эксперимента сделать перевод с карты Sky на карту Приватбанка через moneysend на сайте Привата (ранее делала через мобильное приложение Приват24), и тоже все получилось. Единственно странным моментом было - в качестве подтверждения о выполненном переводе выдался мне огромный красный крест, увидя который, я поняла, что все плохо и перевод не выполнен. Но смотрю на выписку в Интернет банке Sky - списание есть, смотрю Приват24 выписку, зачисление есть.[/quote]

Вот на этом большом красном кресте всё и заканчивается(((
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:27

  бульбик написав:На горячей линии Sky говорят, что у них тоже всё в порядке - они даже не видят запрос и транзакции - больше мне добавить нечего.

Та же самая история. Ни перевести деньги с карты, ни оплатить телефон на сайте провайдера невозможно.
Горячка отвечает, что они даже не видят запрос на операцию.
Хотя, в банкоматах карта работает - показывает баланс, выдает наличку...
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:32

  lubopytnaya написав:
  бульбик написав:На горячей линии Sky говорят, что у них тоже всё в порядке - они даже не видят запрос и транзакции - больше мне добавить нечего.

Та же самая история. Ни перевести деньги с карты, ни оплатить телефон на сайте провайдера невозможно.
Горячка отвечает, что они даже не видят запрос на операцию.
Хотя, в банкоматах карта работает - показывает баланс, выдает наличку...

Може нун включить инет-платежи по карте.
Я свои %% манисендил 4го
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:04

  clientage написав:Може нун включить инет-платежи по карте.
Я свои %% манисендил 4го

Да я Роману с "горячки" уже, как родная. Он меня по голосу уже узнаЁт.
Но помочь ничем не может. Говорит, что не видит запроса на операцию.

А как у них включить инет-платежи?
Позвоню и объясню Роману :mrgreen:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 08:31

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:Може нун включить инет-платежи по карте.
Я свои %% манисендил 4го

Да я Роману с "горячки" уже, как родная. Он меня по голосу уже узнаЁт.
Но помочь ничем не может. Говорит, что не видит запроса на операцию.

А как у них включить инет-платежи?
Позвоню и объясню Роману :mrgreen:


Мы ж не совсем балбесы.. Лимит на проведение операций в интернете естествеено включен, всё лимиты проверены, но вопрос так и не движется...Большой красный крест!
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 08:34

  clientage написав:
  бульбик написав:Оф. пред. Скажите - почему не ходят деньги с карты вашего банка на карту Привата через sendmoney? На горячей линии даже не видят запрос на транзакцию. Т.е. где-то стоят какие-то блоки. В тоже время деньги великолепно уходят на карту ПУМБа. Очень неудобно. Если не верите попробуйте сами. Когда исправите ситуацию?

Если не видят, то это ЛикПэй вредничает
Спросите у него, в чате

Тут всё ясно, чего воду в ступе толочь?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:47

Вкладчик1234
А з провайдером теж все зрозуміло?

  lubopytnaya написав:Та же самая история. Ни перевести деньги с карты, ни оплатить телефон на сайте провайдера невозможно
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