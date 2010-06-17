|
|
|
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лют, 2019 09:57
Людина з вулиці написав:Вкладчик1234
А з провайдером теж все зрозуміло?
lubopytnaya написав:
Та же самая история. Ни перевести деньги с карты, ни оплатить телефон на сайте провайдера невозможно
Смотря кто эквайрит.
А в общем проблема скорее всего в новом "экзотическом" BIN на некоторых картах, поэтому некоторые экваеры могут считать такие карты иностранными
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7140
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4720 раз.
- Подякували: 1736 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|67520
|8325212
|
|
|493
|102635
|
|
|33873
|4174033
|
|