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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:31
Я так понимаю, под депо открывается карта в пакете депо. Отключить СМС можно? А то для столбика год платить за СМС не прикольно..
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Alex_ki
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Додано: Пон 18 лют, 2019 10:42
Alex_ki написав:
Я так понимаю, под депо открывается карта в пакете депо. Отключить СМС можно? А то для столбика год платить за СМС не прикольно..
отключить можно конечно, но не торопитесь, с 22.02.2019 вступят в действие новые тарифы, там по ряду продуктов вводится бесплатная отправка СМС, в том числе и по депозитной карте.
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Aquarius
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Додано: Пон 18 лют, 2019 11:01
Спасибо, подожду недельку
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Alex_ki
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Додано: Пон 18 лют, 2019 11:31
Aquarius написав: Alex_ki написав:
Я так понимаю, под депо открывается карта в пакете депо. Отключить СМС можно? А то для столбика год платить за СМС не прикольно..
отключить можно конечно, но не торопитесь, с 22.02.2019 вступят в действие новые тарифы, там по ряду продуктов вводится бесплатная отправка СМС, в том числе и по депозитной карте.
А откуда инфа - на горячке ни сном ни духом??
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бульбик
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