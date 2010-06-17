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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:31

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Я так понимаю, под депо открывается карта в пакете депо. Отключить СМС можно? А то для столбика год платить за СМС не прикольно..
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Alex_ki
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Повідомлень: 430
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:42

  Alex_ki написав:Я так понимаю, под депо открывается карта в пакете депо. Отключить СМС можно? А то для столбика год платить за СМС не прикольно..


отключить можно конечно, но не торопитесь, с 22.02.2019 вступят в действие новые тарифы, там по ряду продуктов вводится бесплатная отправка СМС, в том числе и по депозитной карте.
Aquarius
 
Повідомлень: 22
З нами з: 02.11.18
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:01

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Спасибо, подожду недельку
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлень: 430
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:31

  Aquarius написав:
  Alex_ki написав:Я так понимаю, под депо открывается карта в пакете депо. Отключить СМС можно? А то для столбика год платить за СМС не прикольно..


отключить можно конечно, но не торопитесь, с 22.02.2019 вступят в действие новые тарифы, там по ряду продуктов вводится бесплатная отправка СМС, в том числе и по депозитной карте.

А откуда инфа - на горячке ни сном ни духом??
бульбик
 
Повідомлень: 593
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