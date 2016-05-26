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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:31

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Я так понимаю, под депо открывается карта в пакете депо. Отключить СМС можно? А то для столбика год платить за СМС не прикольно..
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:42

  Alex_ki написав:Я так понимаю, под депо открывается карта в пакете депо. Отключить СМС можно? А то для столбика год платить за СМС не прикольно..


отключить можно конечно, но не торопитесь, с 22.02.2019 вступят в действие новые тарифы, там по ряду продуктов вводится бесплатная отправка СМС, в том числе и по депозитной карте.
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:01

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Спасибо, подожду недельку
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлень: 431
З нами з: 26.02.15
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Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:31

  Aquarius написав:
  Alex_ki написав:Я так понимаю, под депо открывается карта в пакете депо. Отключить СМС можно? А то для столбика год платить за СМС не прикольно..


отключить можно конечно, но не торопитесь, с 22.02.2019 вступят в действие новые тарифы, там по ряду продуктов вводится бесплатная отправка СМС, в том числе и по депозитной карте.

А откуда инфа - на горячке ни сном ни духом??
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:53

  Alex_ki написав:Спасибо, подожду недельку

Більше місяця.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлень: 27875
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Подякували: 1412 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:57

  бульбик написав:
  Aquarius написав:
  Alex_ki написав:Я так понимаю, под депо открывается карта в пакете депо. Отключить СМС можно? А то для столбика год платить за СМС не прикольно..


отключить можно конечно, но не торопитесь, с 22.02.2019 вступят в действие новые тарифы, там по ряду продуктов вводится бесплатная отправка СМС, в том числе и по депозитной карте.

А откуда инфа - на горячке ни сном ни духом??


С сайта информация: https://www.sky.bank/inform-client-list/PaymentCard
Aquarius
 
Повідомлень: 23
З нами з: 02.11.18
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:05

  Aquarius написав:,
С сайта информация: https://www.sky.bank/inform-client-list/PaymentCard


"добавляется возможность выпуска карты с чипом в тарифном пакете «Сберегательная карта» и меняется механизм расчета процентной ставки по ней"

"Для розрахунку відсотків як база використовуються щоденні залишки на рахунку, що утворилися на початок банківського дня

Також, якщо впродовж розрахункового періоду, у якісь день на рахунку був нульовий залишок на початок банківського дня, то нарахування відсотків відбуватися не буде."

Кто знает с какого числа начинается месяц и каким числом заканчивается по этой карте?
А то занесу и получу за месяц 0,0% :(
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:43

J
"Місяць" розпочався 31 січня, закінчиться 27 лютого. Але, якщо тільки збираєтесь оформляти рахунок, для Вас початком буде день оформлення.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 137
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