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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:31

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Я так понимаю, под депо открывается карта в пакете депо. Отключить СМС можно? А то для столбика год платить за СМС не прикольно..
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:42

  Alex_ki написав:Я так понимаю, под депо открывается карта в пакете депо. Отключить СМС можно? А то для столбика год платить за СМС не прикольно..


отключить можно конечно, но не торопитесь, с 22.02.2019 вступят в действие новые тарифы, там по ряду продуктов вводится бесплатная отправка СМС, в том числе и по депозитной карте.
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:01

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Спасибо, подожду недельку
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлень: 431
З нами з: 26.02.15
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:31

  Aquarius написав:
  Alex_ki написав:Я так понимаю, под депо открывается карта в пакете депо. Отключить СМС можно? А то для столбика год платить за СМС не прикольно..


отключить можно конечно, но не торопитесь, с 22.02.2019 вступят в действие новые тарифы, там по ряду продуктов вводится бесплатная отправка СМС, в том числе и по депозитной карте.

А откуда инфа - на горячке ни сном ни духом??
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:53

  Alex_ki написав:Спасибо, подожду недельку

Більше місяця.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:57

  бульбик написав:
  Aquarius написав:
  Alex_ki написав:Я так понимаю, под депо открывается карта в пакете депо. Отключить СМС можно? А то для столбика год платить за СМС не прикольно..


отключить можно конечно, но не торопитесь, с 22.02.2019 вступят в действие новые тарифы, там по ряду продуктов вводится бесплатная отправка СМС, в том числе и по депозитной карте.

А откуда инфа - на горячке ни сном ни духом??


С сайта информация: https://www.sky.bank/inform-client-list/PaymentCard
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:05

  Aquarius написав:,
С сайта информация: https://www.sky.bank/inform-client-list/PaymentCard


"добавляется возможность выпуска карты с чипом в тарифном пакете «Сберегательная карта» и меняется механизм расчета процентной ставки по ней"

"Для розрахунку відсотків як база використовуються щоденні залишки на рахунку, що утворилися на початок банківського дня

Також, якщо впродовж розрахункового періоду, у якісь день на рахунку був нульовий залишок на початок банківського дня, то нарахування відсотків відбуватися не буде."

Кто знает с какого числа начинается месяц и каким числом заканчивается по этой карте?
А то занесу и получу за месяц 0,0% :(
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:43

J
"Місяць" розпочався 31 січня, закінчиться 27 лютого. Але, якщо тільки збираєтесь оформляти рахунок, для Вас початком буде день оформлення.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:08

  Людина з вулиці написав:J
"Місяць" розпочався 31 січня, закінчиться 27 лютого. Але, якщо тільки збираєтесь оформляти рахунок, для Вас початком буде день оформлення.

Тут ми можем лише здогадуватися...шановний офПред мусить розтлумачити.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:24

pr_skybank
Як будуть нараховані відсотки в цьому розрахунковому періоді? До 21-го братимуться до уваги залишки на кінець дня, а з 22-го - на початок?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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