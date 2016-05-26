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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:31
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
Я так понимаю, под депо открывается карта в пакете депо. Отключить СМС можно? А то для столбика год платить за СМС не прикольно..
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Додано: Пон 18 лют, 2019 10:42
отключить можно конечно, но не торопитесь, с 22.02.2019 вступят в действие новые тарифы, там по ряду продуктов вводится бесплатная отправка СМС, в том числе и по депозитной карте.
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:01
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
Спасибо, подожду недельку
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:31
А откуда инфа - на горячке ни сном ни духом??
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:53
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 19 лют, 2019 09:57
С сайта информация:
Додано: Вів 19 лют, 2019 10:05
"добавляется возможность выпуска карты с чипом в тарифном пакете «Сберегательная карта» и меняется механизм расчета процентной ставки по ней"
"Для розрахунку відсотків як база використовуються щоденні залишки на рахунку, що утворилися на початок банківського дня
Також, якщо впродовж розрахункового періоду, у якісь день на рахунку був нульовий залишок на початок банківського дня, то нарахування відсотків відбуватися не буде."
Кто знает с какого числа начинается месяц и каким числом заканчивается по этой карте?
А то занесу и получу за месяц 0,0%
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Вів 19 лют, 2019 10:43
J
"Місяць" розпочався 31 січня, закінчиться 27 лютого. Але, якщо тільки збираєтесь оформляти рахунок, для Вас початком буде день оформлення.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:08
Тут ми можем лише здогадуватися...шановний офПред мусить розтлумачити.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:24
pr_skybank
Як будуть нараховані відсотки в цьому розрахунковому періоді? До 21-го братимуться до уваги залишки на кінець дня, а з 22-го - на початок?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
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