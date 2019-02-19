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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:45

Який там чесний прОцент по депо в Бабая що малює 20%?
https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus ... #cta-steps
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27888
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1414 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:07

Квесторе_поверніться
Ви гуманітарій :?:
16,625%
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 140
З нами з: 27.12.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:27

  Людина з вулиці написав:Квесторе_поверніться
Ви гуманітарій :?:
16,625%

Дякую за цифірь. Просто в наших краях Бабая немає...інтерес чисто академічний.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27888
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1414 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 24252627
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