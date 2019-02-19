Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лют, 2019 17:45
Який там чесний прОцент по депо в Бабая що малює 20%?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 19 лют, 2019 18:07
Квесторе_поверніться
Ви гуманітарій
16,625%
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Вів 19 лют, 2019 18:27
Дякую за цифірь. Просто в наших краях Бабая немає...інтерес чисто академічний.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 19 лют, 2019 20:39
бабай є в сюди
особливо в казках дитячих
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 19 лют, 2019 21:42
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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