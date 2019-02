Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Додано: Чет 21 лют, 2019 16:43

J написав: Aquarius написав: ,

С сайта информация: https://www.sky.bank/inform-client-list/PaymentCard С сайта информация:



"добавляется возможность выпуска карты с чипом в тарифном пакете «Сберегательная карта» и меняется механизм расчета процентной ставки по ней"



"Для розрахунку відсотків як база використовуються щоденні залишки на рахунку, що утворилися на початок банківського дня



Також, якщо впродовж розрахункового періоду, у якісь день на рахунку був нульовий залишок на початок банківського дня, то нарахування відсотків відбуватися не буде."



Кто знает с какого числа начинается месяц и каким числом заканчивается по этой карте?

Добрий день. Дякуємо за питання. Для розрахунку відсоткового доходу по картці «Ощадна» за базу використовується мінімальний залишок на рахунку, зафіксований протягом розрахункового місяця. Мається на увазі календарний місяць с 1-го по останній день місяця включно. Виплата відсоткового доходу по картці «Ощадна» здійснюється в останній робочий день поточного місяця. Наприклад, якщо ви оформили картку 15.02, період нарахування відсоткового доходу становитиме 15.02– 28.02 включно (14 днів), при умові, що карта поповнена у день підписання угоди-заяви, через касу банку, а виплата відсоткового доходу відбудеться 28.02, за умови якщо залишок на рахунку в цей період перевищував 0 грн. Якщо залишилися питання - звертайтеся.

