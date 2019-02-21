Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

pr_skybank написав:Для розрахунку відсоткового доходу по картці «Ощадна» за базу використовується мінімальний залишок на рахунку, зафіксований протягом розрахункового місяця. Мається на увазі календарний місяць с 1-го по останній день місяця включно. Виплата відсоткового доходу по картці «Ощадна» здійснюється в останній робочий день поточного місяця.
Як у вас цікаво...
Відсотки за січень були виплачені 31-го. Зранку. Перевірив - дійсно, нарахування було проведено за період по 31-е включно.
За тарифами залишки у січні мали визначатись станом на кінець дня.
Питання. Якби я 31-го прийшов до відділення і зняв якусь суму, ви що, перераховували б вже сплачені відсотки?
А якби я 31-го обнулив рахунок, знявши все, включно з відсотками, ви перевели б мене в овердрафт?