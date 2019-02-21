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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 01:58

  pr_skybank написав:Для розрахунку відсоткового доходу по картці «Ощадна» за базу використовується мінімальний залишок на рахунку, зафіксований протягом розрахункового місяця. Мається на увазі календарний місяць с 1-го по останній день місяця включно. Виплата відсоткового доходу по картці «Ощадна» здійснюється в останній робочий день поточного місяця.

Як у вас цікаво...
Відсотки за січень були виплачені 31-го. Зранку. Перевірив - дійсно, нарахування було проведено за період по 31-е включно.
За тарифами залишки у січні мали визначатись станом на кінець дня.
Питання. Якби я 31-го прийшов до відділення і зняв якусь суму, ви що, перераховували б вже сплачені відсотки?
А якби я 31-го обнулив рахунок, знявши все, включно з відсотками, ви перевели б мене в овердрафт?
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 158
З нами з: 27.12.18
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  #<1 ... 25262728
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