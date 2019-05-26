Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Добрий день. Як по реквізитах поповнити карту ощадну з іншого банку? Напряму на мої реквізити чи через транзитний рахунок? В ІБ можна їх побачити?
Пополняется СЭПом прям на 2620, ФИО, ИНН Но эт имеет смысл ток в конце мес, т.к. %% по т.н. Депозитке начисляются тока на мин. остаток в течен. календарн. мес. Т.е. если в любой день мес на карте был 0, то и %% будет 0 Номер счета мона подсмотреть в ИБ в типаВыписке, если тапнуть операцию. Там у них отображаются номерки при переводе "з Куртки на Куртку"
Добрий день. Як по реквізитах поповнити карту ощадну з іншого банку? Напряму на мої реквізити чи через транзитний рахунок? В ІБ можна їх побачити?
Пополняется СЭПом прям на 2620, ФИО, ИНН Но эт имеет смысл ток в конце мес, т.к. %% по т.н. Депозитке начисляются тока на мин. остаток в течен. календарн. мес. Т.е. если в любой день мес на карте был 0, то и %% будет 0 Номер счета мона подсмотреть в ИБ в типаВыписке, если тапнуть операцию. Там у них отображаются номерки при переводе "з Куртки на Куртку"
iurii44 написав:Ставки по депозитам стали не интересными.
Добрый день. Доходность депозитов Sky Bank находится «в рынке». В этом легко убедиться, ознакомившись с рейтингом депозитных ставок сайтов-агрегаторов (например, на МинФин https://minfin.com.ua/deposits/). При этом максимальная процентная ставка в 20% годовых в Sky Bank сохранилась (по депозиту «Срочный растущий»). Детали предложения и возможность оформить онлайн-заявку здесь https://sky.bank/ru/deposit-cli Будем рады сотрудничеству
pr_skybank написав:При этом максимальная процентная ставка в 20% годовых в Sky Bank сохранилась (по депозиту «Срочный растущий»).
Так там 16,25% вимальовується. Правильно?
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
pr_skybank написав:При этом максимальная процентная ставка в 20% годовых в Sky Bank сохранилась (по депозиту «Срочный растущий»).
Так там 16,25% вимальовується. Правильно?
Не менее 16,25. Пополнять его предлагают.
Якщо без обмежень, то 20% на 3 місяці має сенс.
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Aps написав: Не менее 16,25. Пополнять его предлагают.
Якщо без обмежень, то 20% на 3 місяці має сенс.
100 тыс первоначальный взнос
Це все псує.
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.