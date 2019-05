Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Додано: Пон 27 тра, 2019 14:21

iurii44 написав: Ставки по депозитам стали не интересными. Ставки по депозитам стали не интересными.

Добрый день. Доходность депозитов Sky Bank находится «в рынке». В этом легко убедиться, ознакомившись с рейтингом депозитных ставок сайтов-агрегаторов (например, на МинФин https://minfin.com.ua/deposits/ ). При этом максимальная процентная ставка в 20% годовых в Sky Bank сохранилась (по депозиту «Срочный растущий»). Детали предложения и возможность оформить онлайн-заявку здесь https://sky.bank/ru/deposit-cli

