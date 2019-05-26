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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 14:05

  Viz написав:Aquarius, pr_skybank

Добрий день. Як по реквізитах поповнити карту ощадну з іншого банку? Напряму на мої реквізити чи через транзитний рахунок? В ІБ можна їх побачити?

Пополняется СЭПом прям на 2620, ФИО, ИНН
Но эт имеет смысл ток в конце мес, т.к. %% по т.н. Депозитке начисляются тока на мин. остаток в течен. календарн. мес. Т.е. если в любой день мес на карте был 0, то и %% будет 0 :idea:
Номер счета мона подсмотреть в ИБ в типаВыписке, если тапнуть операцию. Там у них отображаются номерки при переводе "з Куртки на Куртку" :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 14:31

clientage

"З Куртки" там 6 значний номер з цифрою явно не 2620

Реквізити в ІБ відсутні, в договорі ...
Востаннє редагувалось Viz в Чет 16 тра, 2019 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 15:55

  clientage написав:
  Viz написав:Aquarius, pr_skybank

Добрий день. Як по реквізитах поповнити карту ощадну з іншого банку? Напряму на мої реквізити чи через транзитний рахунок? В ІБ можна їх побачити?

Пополняется СЭПом прям на 2620, ФИО, ИНН
Но эт имеет смысл ток в конце мес, т.к. %% по т.н. Депозитке начисляются тока на мин. остаток в течен. календарн. мес. Т.е. если в любой день мес на карте был 0, то и %% будет 0 :idea:
Номер счета мона подсмотреть в ИБ в типаВыписке, если тапнуть операцию. Там у них отображаются номерки при переводе "з Куртки на Куртку" :P


даже нечего добавить, все верно :)
Aquarius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 15:56

Ставки по депозитам стали не интересными.
Практикующий вкладчик.
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iurii44
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:21

  iurii44 написав:Ставки по депозитам стали не интересными.

Добрый день. Доходность депозитов Sky Bank находится «в рынке». В этом легко убедиться, ознакомившись с рейтингом депозитных ставок сайтов-агрегаторов (например, на МинФин https://minfin.com.ua/deposits/). При этом максимальная процентная ставка в 20% годовых в Sky Bank сохранилась (по депозиту «Срочный растущий»). Детали предложения и возможность оформить онлайн-заявку здесь https://sky.bank/ru/deposit-cli
Будем рады сотрудничеству :)
With best regards,
Sky Bank
pr_skybank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 15:55

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

  pr_skybank написав:При этом максимальная процентная ставка в 20% годовых в Sky Bank сохранилась (по депозиту «Срочный растущий»).

Так там 16,25% вимальовується. Правильно?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:22

  Квесторе_поверніться написав:
  pr_skybank написав:При этом максимальная процентная ставка в 20% годовых в Sky Bank сохранилась (по депозиту «Срочный растущий»).

Так там 16,25% вимальовується. Правильно?



Не менее 16,25.
Пополнять его предлагают.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:25

  Aps написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  pr_skybank написав:При этом максимальная процентная ставка в 20% годовых в Sky Bank сохранилась (по депозиту «Срочный растущий»).

Так там 16,25% вимальовується. Правильно?



Не менее 16,25.
Пополнять его предлагают.

Якщо без обмежень, то 20% на 3 місяці має сенс.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Aps написав: Не менее 16,25.
Пополнять его предлагают.

Якщо без обмежень, то 20% на 3 місяці має сенс.


100 тыс первоначальный взнос :?
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:45

  Aps написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Aps написав: Не менее 16,25.
Пополнять его предлагают.

Якщо без обмежень, то 20% на 3 місяці має сенс.


100 тыс первоначальный взнос :?

Це все псує. :(
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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