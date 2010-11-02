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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 13:08

Квесторе_поверніться
Дохід у розмірі до 20% річних отримують клієнти, які розміщують річний вклад «Строковий зростаючий» на суму від 100 тис. гривень. Є можливість часткового поповнення вкладу, а виплата відсотків відбувається щомісячно. Якщо плануєте розмістити кошти строком на 3 місяці, розгляньте вклад «Строковий з автопролонгацією», дохідність якого складає від 14% до 15% річних, залежно від суми вкладу. Деталі тут https://www.sky.bank/deposit-cli Гарного дня :)
With best regards,
Sky Bank
pr_skybank
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Представник банку
 
Повідомлень: 46
З нами з: 10.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 14:20

  pr_skybank написав:Квесторе_поверніться
Дохід у розмірі до 20% річних отримують клієнти, які розміщують річний вклад «Строковий зростаючий» на суму від 100 тис. гривень. Є можливість часткового поповнення вкладу, а виплата відсотків відбувається щомісячно. Якщо плануєте розмістити кошти строком на 3 місяці, розгляньте вклад «Строковий з автопролонгацією», дохідність якого складає від 14% до 15% річних, залежно від суми вкладу. Деталі тут https://www.sky.bank/deposit-cli Гарного дня :)

Дякую за пропозицію, але банка Акорд на 3 місяці з щомісячною виплатою пропонує 18%.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29165
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Подякували: 1473 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 14:35

Ще і через ІБ, т.ч. двома рухами пальців :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 21:24

  Квесторе_поверніться написав:
  pr_skybank написав:Квесторе_поверніться
Дохід у розмірі до 20% річних отримують клієнти, які розміщують річний вклад «Строковий зростаючий» на суму від 100 тис. гривень. Є можливість часткового поповнення вкладу, а виплата відсотків відбувається щомісячно. Якщо плануєте розмістити кошти строком на 3 місяці, розгляньте вклад «Строковий з автопролонгацією», дохідність якого складає від 14% до 15% річних, залежно від суми вкладу. Деталі тут https://www.sky.bank/deposit-cli Гарного дня :)

Дякую за пропозицію, але банка Акорд на 3 місяці з щомісячною виплатою пропонує 18%.

Дякую за пропозицію, але банка Земельний капитал на 12 місяців з щомісячною виплатою пропонує 18,5%.
Практикующий вкладчик.
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iurii44
 
Повідомлень: 926
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Подякували: 92 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 23:08

  iurii44 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  pr_skybank написав:Квесторе_поверніться
Дохід у розмірі до 20% річних отримують клієнти, які розміщують річний вклад «Строковий зростаючий» на суму від 100 тис. гривень. Є можливість часткового поповнення вкладу, а виплата відсотків відбувається щомісячно. Якщо плануєте розмістити кошти строком на 3 місяці, розгляньте вклад «Строковий з автопролонгацією», дохідність якого складає від 14% до 15% річних, залежно від суми вкладу. Деталі тут https://www.sky.bank/deposit-cli Гарного дня :)

Дякую за пропозицію, але банка Акорд на 3 місяці з щомісячною виплатою пропонує 18%.

Дякую за пропозицію, але банка Земельний капитал на 12 місяців з щомісячною виплатою пропонує 18,5%.

Щиро дякую, але у Руслана по комуні виходе десь в районі 30% :wink:
deneg net
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Повідомлень: 2582
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 494 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 10:14

Deneg net, якщо не секрет...деталі в ПП?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29165
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 19:19

Себерегалочка

  iurii44 написав:Ставки по депозитам стали не интересными.

по карте в месяц трат не было , % на остаток начислили исходя что сумма была в 30000 раз меньше :wink: ,непорядок одним словом,на КЦ обратился - ждем разрешения ситуации в будний день
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:34

  sens написав:
  iurii44 написав:Ставки по депозитам стали не интересными.

по карте в месяц трат не было , % на остаток начислили исходя что сумма была в 30000 раз меньше :wink: ,непорядок одним словом,на КЦ обратился - ждем разрешения ситуации в будний день

та у них же там месяц небойсь считается типа с 28 по 27, я боюсь в такие их игры играть :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 29303132
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