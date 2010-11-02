Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Квесторе_поверніться Дохід у розмірі до 20% річних отримують клієнти, які розміщують річний вклад «Строковий зростаючий» на суму від 100 тис. гривень. Є можливість часткового поповнення вкладу, а виплата відсотків відбувається щомісячно. Якщо плануєте розмістити кошти строком на 3 місяці, розгляньте вклад «Строковий з автопролонгацією», дохідність якого складає від 14% до 15% річних, залежно від суми вкладу. Деталі тут https://www.sky.bank/deposit-cli Гарного дня
pr_skybank написав:Квесторе_поверніться Дохід у розмірі до 20% річних отримують клієнти, які розміщують річний вклад «Строковий зростаючий» на суму від 100 тис. гривень. Є можливість часткового поповнення вкладу, а виплата відсотків відбувається щомісячно. Якщо плануєте розмістити кошти строком на 3 місяці, розгляньте вклад «Строковий з автопролонгацією», дохідність якого складає від 14% до 15% річних, залежно від суми вкладу. Деталі тут https://www.sky.bank/deposit-cli Гарного дня
Дякую за пропозицію, але банка Акорд на 3 місяці з щомісячною виплатою пропонує 18%.
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pr_skybank написав:Квесторе_поверніться Дохід у розмірі до 20% річних отримують клієнти, які розміщують річний вклад «Строковий зростаючий» на суму від 100 тис. гривень. Є можливість часткового поповнення вкладу, а виплата відсотків відбувається щомісячно. Якщо плануєте розмістити кошти строком на 3 місяці, розгляньте вклад «Строковий з автопролонгацією», дохідність якого складає від 14% до 15% річних, залежно від суми вкладу. Деталі тут https://www.sky.bank/deposit-cli Гарного дня
Дякую за пропозицію, але банка Акорд на 3 місяці з щомісячною виплатою пропонує 18%.
Дякую за пропозицію, але банка Земельний капитал на 12 місяців з щомісячною виплатою пропонує 18,5%.
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pr_skybank написав:Квесторе_поверніться Дохід у розмірі до 20% річних отримують клієнти, які розміщують річний вклад «Строковий зростаючий» на суму від 100 тис. гривень. Є можливість часткового поповнення вкладу, а виплата відсотків відбувається щомісячно. Якщо плануєте розмістити кошти строком на 3 місяці, розгляньте вклад «Строковий з автопролонгацією», дохідність якого складає від 14% до 15% річних, залежно від суми вкладу. Деталі тут https://www.sky.bank/deposit-cli Гарного дня
Дякую за пропозицію, але банка Акорд на 3 місяці з щомісячною виплатою пропонує 18%.
Дякую за пропозицію, але банка Земельний капитал на 12 місяців з щомісячною виплатою пропонує 18,5%.
Щиро дякую, але у Руслана по комуні виходе десь в районі 30%
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.