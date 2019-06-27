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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:49
vitaliian написав:бульбик
rws
и че у них за акция?
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
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бульбик
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