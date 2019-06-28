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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:49
vitaliian написав:бульбик
rws
и че у них за акция?
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:14
коллеги подскажите по Ощадна карте, если оформить карту 2го июля и сразу положить всю сумму, не пополнять и не снимать, будут ли за июль начислены % или для начисления нужно чтобы прошёл полный месяц с 1 по 31?
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vitaliian
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:43
vitaliian написав:
коллеги подскажите по Ощадна карте, если оформить карту 2го июля и сразу положить всю сумму, не пополнять и не снимать, будут ли за июль начислены % или для начисления нужно чтобы прошёл полный месяц с 1 по 31?
пока не ясно , видимо оптимально для этого скай 25ое число
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sens
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:59
vitaliian написав:
коллеги подскажите по Ощадна карте, если оформить карту 2го июля и сразу положить всю сумму, не пополнять и не снимать, будут ли за июль начислены % или для начисления нужно чтобы прошёл полный месяц с 1 по 31?
Будут. Проверено при подобном оформлении 25 числа. Правда %% таки забыли начислить, но после пинка в отделении/бух-и, все быро исправили
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:05
clientage написав: vitaliian написав:
коллеги подскажите по Ощадна карте, если оформить карту 2го июля и сразу положить всю сумму, не пополнять и не снимать, будут ли за июль начислены % или для начисления нужно чтобы прошёл полный месяц с 1 по 31?
Будут. Проверено при подобном оформлении 25 числа. Правда %% таки забыли начислить, но после пинка в отделении/бух-и, все быро исправили
Ручное управление ежемесячно ???
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:05
clientage за 10 лет дружбы с 12ю банками ни один ни разу не забыл начислить %.
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vitaliian
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:06
vitaliian написав:clientage
за 10 лет дружбы с 12ю банками ни один ни разу не забыл начислить %. Статья за такое расстрельная.
Сейчас не банки , а кардебалет с лицензией
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:10
sens написав: vitaliian написав:
коллеги подскажите по Ощадна карте, если оформить карту 2го июля и сразу положить всю сумму, не пополнять и не снимать, будут ли за июль начислены % или для начисления нужно чтобы прошёл полный месяц с 1 по 31?
пока не ясно , видимо оптимально для этого скай 25ое число
они сами себя наказывают если это так, не буду же я ждать 25 дней. Или надеются на тех кто не читает мелкий шрифт в условиях?
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vitaliian
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:21
sens написав: clientage написав: vitaliian написав:
коллеги подскажите по Ощадна карте, если оформить карту 2го июля и сразу положить всю сумму, не пополнять и не снимать, будут ли за июль начислены % или для начисления нужно чтобы прошёл полный месяц с 1 по 31?
Будут. Проверено при подобном оформлении 25 числа. Правда %% таки забыли начислить, но после пинка в отделении/бух-и, все быро исправили
Ручное управление ежемесячно ???
Нее, потом все нормально
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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