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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:49

  vitaliian написав:бульбик rws

и че у них за акция?
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 16:14

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

коллеги подскажите по Ощадна карте, если оформить карту 2го июля и сразу положить всю сумму, не пополнять и не снимать, будут ли за июль начислены % или для начисления нужно чтобы прошёл полный месяц с 1 по 31?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:43

  vitaliian написав:коллеги подскажите по Ощадна карте, если оформить карту 2го июля и сразу положить всю сумму, не пополнять и не снимать, будут ли за июль начислены % или для начисления нужно чтобы прошёл полный месяц с 1 по 31?

пока не ясно , видимо оптимально для этого скай 25ое число
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 19:59

  vitaliian написав:коллеги подскажите по Ощадна карте, если оформить карту 2го июля и сразу положить всю сумму, не пополнять и не снимать, будут ли за июль начислены % или для начисления нужно чтобы прошёл полный месяц с 1 по 31?

Будут. Проверено при подобном оформлении 25 числа. Правда %% таки забыли начислить, но после пинка в отделении/бух-и, все быро исправили :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:05

  clientage написав:
  vitaliian написав:коллеги подскажите по Ощадна карте, если оформить карту 2го июля и сразу положить всю сумму, не пополнять и не снимать, будут ли за июль начислены % или для начисления нужно чтобы прошёл полный месяц с 1 по 31?

Будут. Проверено при подобном оформлении 25 числа. Правда %% таки забыли начислить, но после пинка в отделении/бух-и, все быро исправили :)

Ручное управление ежемесячно ???
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:05

clientage за 10 лет дружбы с 12ю банками ни один ни разу не забыл начислить %.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:06

  vitaliian написав:clientage за 10 лет дружбы с 12ю банками ни один ни разу не забыл начислить %. Статья за такое расстрельная.

Сейчас не банки , а кардебалет с лицензией
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:10

  sens написав:
  vitaliian написав:коллеги подскажите по Ощадна карте, если оформить карту 2го июля и сразу положить всю сумму, не пополнять и не снимать, будут ли за июль начислены % или для начисления нужно чтобы прошёл полный месяц с 1 по 31?

пока не ясно , видимо оптимально для этого скай 25ое число
они сами себя наказывают если это так, не буду же я ждать 25 дней. Или надеются на тех кто не читает мелкий шрифт в условиях?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:21

  sens написав:
  clientage написав:
  vitaliian написав:коллеги подскажите по Ощадна карте, если оформить карту 2го июля и сразу положить всю сумму, не пополнять и не снимать, будут ли за июль начислены % или для начисления нужно чтобы прошёл полный месяц с 1 по 31?

Будут. Проверено при подобном оформлении 25 числа. Правда %% таки забыли начислить, но после пинка в отделении/бух-и, все быро исправили :)

Ручное управление ежемесячно ???

Нее, потом все нормально :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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