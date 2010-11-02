RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:12

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Депо 3го обіцяли. Хоча останні місяці як хочуть
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8212
З нами з: 15.04.09
Подякував: 427 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:21

  chipmunk написав:Депо 3го обіцяли. Хоча останні місяці як хочуть

и будут начислены %% с 28/05 по 02/07 или ... по 27/06?
ну просто тибрят мои %% на ровном месте... агаа, под 18%, а тоо :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28619
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2297 раз.
Подякували: 3310 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Олег1964, PUMB, wolt450 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7281, 7282, 7283
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
72828 8776029
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лип, 2019 13:23
Олег1964
Банк Глобус 1 ... 501, 502, 503
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5020 674736
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лип, 2019 13:21
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1275, 1276, 1277
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12762 1811507
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лип, 2019 13:14
andreyiskra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22777)
01.07.2019 14:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.