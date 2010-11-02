|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 13:12
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
Депо 3го обіцяли. Хоча останні місяці як хочуть
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 01 лип, 2019 13:21
и будут начислены %% с 28/05 по 02/07 или ... по 27/06?
ну просто тибрят мои %% на ровном месте... агаа, под 18%, а тоо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 01 лип, 2019 13:46
по договору вообще до 5го имеют право выплачивать, неделю без прибыли
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Вів 02 лип, 2019 16:39
Ось і Бабай банка в списку неблагонадійних по соцвиплатах.
Шо скаже шановний Представник?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 02 лип, 2019 20:26
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
Прибігли %%
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 02 лип, 2019 20:31
никому не верю
|