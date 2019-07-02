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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:12

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Депо 3го обіцяли. Хоча останні місяці як хочуть
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:21

  chipmunk написав:Депо 3го обіцяли. Хоча останні місяці як хочуть

и будут начислены %% с 28/05 по 02/07 или ... по 27/06?
ну просто тибрят мои %% на ровном месте... агаа, под 18%, а тоо :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:46

  clientage написав:
  chipmunk написав:Депо 3го обіцяли. Хоча останні місяці як хочуть

и будут начислены %% с 28/05 по 02/07 или ... по 27/06?
ну просто тибрят мои %% на ровном месте... агаа, под 18%, а тоо :evil:

по договору вообще до 5го имеют право выплачивать, неделю без прибыли :twisted:
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:39

Ось і Бабай банка в списку неблагонадійних по соцвиплатах. :(
Шо скаже шановний Представник?
http://finbalance.com.ua/news/minfin-viklyuchiv-shche-tri-banki-z-pereliku-upovnovazhenikh-dlya-viplat-byudzhetnikam
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 20:26

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Прибігли %%
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 20:31

  chipmunk написав:Прибігли %%

это проценты по депо,по сберкарте пока что зироу
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:28

  Квесторе_поверніться написав:Ось і Бабай банка в списку неблагонадійних по соцвиплатах. :(
Шо скаже шановний Представник?
http://finbalance.com.ua/news/minfin-viklyuchiv-shche-tri-banki-z-pereliku-upovnovazhenikh-dlya-viplat-byudzhetnikam

Судячи з переліку 14 системних банків кількість неблагонадійних може збільшитися:
https://finance.liga.net/bank/novosti/n ... v---spisok

При цьому в останній час Фонд швидко завершує ліквідацію банкрутів, яким непосчастило раніше, готуючись, мабуть, до продовження зачищення банківської системи. Хоча чому серед системних є Укрсоцбанк, зрозуміти важко.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 04:21

  Igneus написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ось і Бабай банка в списку неблагонадійних по соцвиплатах. :(
Шо скаже шановний Представник?
http://finbalance.com.ua/news/minfin-viklyuchiv-shche-tri-banki-z-pereliku-upovnovazhenikh-dlya-viplat-byudzhetnikam

Судячи з переліку 14 системних банків кількість неблагонадійних може збільшитися:
https://finance.liga.net/bank/novosti/n ... v---spisok

При цьому в останній час Фонд швидко завершує ліквідацію банкрутів, яким непосчастило раніше, готуючись, мабуть, до продовження зачищення банківської системи. Хоча чому серед системних є Укрсоцбанк, зрозуміти важко.

по инерции, банк год не выдаёт карты.
vitaliian
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