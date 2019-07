Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Додано: Сер 03 лип, 2019 16:30

vitaliian написав: коллеги подскажите по Ощадна карте, если оформить карту 2го июля и сразу положить всю сумму, не пополнять и не снимать, будут ли за июль начислены % или для начисления нужно чтобы прошёл полный месяц с 1 по 31?

Добрий день. Якщо ви оформили картку 2.07, період нарахування відсоткового доходу становитиме 2.07– 31.07 включно (30 днів), при умові, що карта поповнена у день підписання угоди-заяви, через касу банку, а виплата відсоткового доходу відбудеться 31.07, за умови якщо залишок на рахунку в цей період перевищував 0 грн. Тобто нарахування відбувається з 1-го дня від поповнення рахунку по останній день місяця включно. Виплата відсоткового доходу по картці «Ощадна» здійснюється в останній робочий день поточного місяця. Якщо залишилися питання - звертайтеся.

