Квесторе_поверніться написав: Ось і Бабай банка в списку неблагонадійних по соцвиплатах.

Шо скаже шановний Представник?

http://finbalance.com.ua/news/minfin-viklyuchiv-shche-tri-banki-z-pereliku-upovnovazhenikh-dlya-viplat-byudzhetnikam

Добрий день! Насамперед, у своїх зверненнях просимо дотримуватися загальних норм етики. Зазначене рішення не впливає на подальшу роботу Sky Bank та обслуговування клієнтів. Банк працює і обслуговує клієнтів у звичному режимі. Також ми вживаємо заходи щодо відновлення співпраці із Пенсійним фондом України. Детальніше тут https://www.sky.bank/inform-client-list/Pension

