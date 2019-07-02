Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:06
Добрий день! Насамперед, у своїх зверненнях просимо дотримуватися загальних норм етики. Зазначене рішення не впливає на подальшу роботу Sky Bank та обслуговування клієнтів. Банк працює і обслуговує клієнтів у звичному режимі. Також ми вживаємо заходи щодо відновлення співпраці із Пенсійним фондом України. Детальніше тут
https://www.sky.bank/inform-client-list/Pension
With best regards,
Sky Bank
pr_skybank
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Додано: Сер 03 лип, 2019 17:07
clientage написав: chipmunk написав:
Депо 3го обіцяли. Хоча останні місяці як хочуть
и будут начислены %% с 28/05 по 02/07 или ... по 27/06?
ну просто тибрят мои %% на ровном месте... агаа, под 18%, а тоо
Добрый день! По вкладам с ежемесячным начислением, процентный доход за июнь был начислен за период с 29.05.2019г. по 28.06.2019 г., выплачен на карту 03.07.2019 г. Хорошего дня.
With best regards,
Sky Bank
pr_skybank
Представник банку
Повідомлень: 50
З нами з: 10.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
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