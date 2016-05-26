Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Добрий день! Насамперед, у своїх зверненнях просимо дотримуватися загальних норм етики. Зазначене рішення не впливає на подальшу роботу Sky Bank та обслуговування клієнтів. Банк працює і обслуговує клієнтів у звичному режимі. Також ми вживаємо заходи щодо відновлення співпраці із Пенсійним фондом України. Детальніше тут https://www.sky.bank/inform-client-list/Pension
Добрий день! Насамперед, у своїх зверненнях просимо дотримуватися загальних норм етики. Зазначене рішення не впливає на подальшу роботу Sky Bank та обслуговування клієнтів. Банк працює і обслуговує клієнтів у звичному режимі. Також ми вживаємо заходи щодо відновлення співпраці із Пенсійним фондом України. Детальніше тут https://www.sky.bank/inform-client-list/Pension
І Вам доброго, а шо не етичного...конкретизуйте якщо можна.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.