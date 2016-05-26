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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:06

  Квесторе_поверніться написав:Ось і Бабай банка в списку неблагонадійних по соцвиплатах. :(
Шо скаже шановний Представник?
http://finbalance.com.ua/news/minfin-viklyuchiv-shche-tri-banki-z-pereliku-upovnovazhenikh-dlya-viplat-byudzhetnikam

Добрий день! Насамперед, у своїх зверненнях просимо дотримуватися загальних норм етики. Зазначене рішення не впливає на подальшу роботу Sky Bank та обслуговування клієнтів. Банк працює і обслуговує клієнтів у звичному режимі. Також ми вживаємо заходи щодо відновлення співпраці із Пенсійним фондом України. Детальніше тут https://www.sky.bank/inform-client-list/Pension
With best regards,
Sky Bank
pr_skybank
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Представник банку
 
Повідомлень: 50
З нами з: 10.10.18
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:07

  clientage написав:
  chipmunk написав:Депо 3го обіцяли. Хоча останні місяці як хочуть

и будут начислены %% с 28/05 по 02/07 или ... по 27/06?
ну просто тибрят мои %% на ровном месте... агаа, под 18%, а тоо :evil:

Добрый день! По вкладам с ежемесячным начислением, процентный доход за июнь был начислен за период с 29.05.2019г. по 28.06.2019 г., выплачен на карту 03.07.2019 г. Хорошего дня.
With best regards,
Sky Bank
pr_skybank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 50
З нами з: 10.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:57

  pr_skybank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ось і Бабай банка в списку неблагонадійних по соцвиплатах. :(
Шо скаже шановний Представник?
http://finbalance.com.ua/news/minfin-viklyuchiv-shche-tri-banki-z-pereliku-upovnovazhenikh-dlya-viplat-byudzhetnikam

Добрий день! Насамперед, у своїх зверненнях просимо дотримуватися загальних норм етики. Зазначене рішення не впливає на подальшу роботу Sky Bank та обслуговування клієнтів. Банк працює і обслуговує клієнтів у звичному режимі. Також ми вживаємо заходи щодо відновлення співпраці із Пенсійним фондом України. Детальніше тут https://www.sky.bank/inform-client-list/Pension

І Вам доброго, а шо не етичного...конкретизуйте якщо можна.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29194
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:59

  pr_skybank написав:
  clientage написав:
  chipmunk написав:Депо 3го обіцяли. Хоча останні місяці як хочуть

и будут начислены %% с 28/05 по 02/07 или ... по 27/06?
ну просто тибрят мои %% на ровном месте... агаа, под 18%, а тоо :evil:

Добрый день! По вкладам с ежемесячным начислением, процентный доход за июнь был начислен за период с 29.05.2019г. по 28.06.2019 г., выплачен на карту 03.07.2019 г. Хорошего дня.

Хм. Странно, хоть 28.06.2019 и нерабочий день был, но по моим подсчетам реально за 31дн начислены %%. Приятного вечера.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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