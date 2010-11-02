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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:06

  Квесторе_поверніться написав:Ось і Бабай банка в списку неблагонадійних по соцвиплатах. :(
Шо скаже шановний Представник?
http://finbalance.com.ua/news/minfin-viklyuchiv-shche-tri-banki-z-pereliku-upovnovazhenikh-dlya-viplat-byudzhetnikam

Добрий день! Насамперед, у своїх зверненнях просимо дотримуватися загальних норм етики. Зазначене рішення не впливає на подальшу роботу Sky Bank та обслуговування клієнтів. Банк працює і обслуговує клієнтів у звичному режимі. Також ми вживаємо заходи щодо відновлення співпраці із Пенсійним фондом України. Детальніше тут https://www.sky.bank/inform-client-list/Pension
With best regards,
Sky Bank
pr_skybank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:07

  clientage написав:
  chipmunk написав:Депо 3го обіцяли. Хоча останні місяці як хочуть

и будут начислены %% с 28/05 по 02/07 или ... по 27/06?
ну просто тибрят мои %% на ровном месте... агаа, под 18%, а тоо :evil:

Добрый день! По вкладам с ежемесячным начислением, процентный доход за июнь был начислен за период с 29.05.2019г. по 28.06.2019 г., выплачен на карту 03.07.2019 г. Хорошего дня.
With best regards,
Sky Bank
pr_skybank
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Представник банку
 
Повідомлень: 51
З нами з: 10.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:57

  pr_skybank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ось і Бабай банка в списку неблагонадійних по соцвиплатах. :(
Шо скаже шановний Представник?
http://finbalance.com.ua/news/minfin-viklyuchiv-shche-tri-banki-z-pereliku-upovnovazhenikh-dlya-viplat-byudzhetnikam

Добрий день! Насамперед, у своїх зверненнях просимо дотримуватися загальних норм етики. Зазначене рішення не впливає на подальшу роботу Sky Bank та обслуговування клієнтів. Банк працює і обслуговує клієнтів у звичному режимі. Також ми вживаємо заходи щодо відновлення співпраці із Пенсійним фондом України. Детальніше тут https://www.sky.bank/inform-client-list/Pension

І Вам доброго, а шо не етичного...конкретизуйте якщо можна.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:59

  pr_skybank написав:
  clientage написав:
  chipmunk написав:Депо 3го обіцяли. Хоча останні місяці як хочуть

и будут начислены %% с 28/05 по 02/07 или ... по 27/06?
ну просто тибрят мои %% на ровном месте... агаа, под 18%, а тоо :evil:

Добрый день! По вкладам с ежемесячным начислением, процентный доход за июнь был начислен за период с 29.05.2019г. по 28.06.2019 г., выплачен на карту 03.07.2019 г. Хорошего дня.

Хм. Странно, хоть 28.06.2019 и нерабочий день был, но по моим подсчетам реально за 31дн начислены %%. Приятного вечера.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:32

  pr_skybank написав:
  sens написав:
  chipmunk написав:Прибігли %%

это проценты по депо,по сберкарте пока что зироу

Добрый день! Написали вам личное сообщение, ожидаем от вас информацию. Заранее благодарим за ответ.

Перезвонили с ГО из Харькова и указали что деньги очень долго зачисляются и подтвердили ,что сам дурак
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:37

clientage
Все верно, за июнь месяц начислен процентный доход за 31 день. За июль будет начислен процентный доход за 30 дней. Заверяем вас, что все дни срока размещения вклада учтены. Хорошего дня :)
With best regards,
Sky Bank
pr_skybank
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