Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

sens написав:sens
https://www.sky.bank/public/uploads/doc ... %D0%B9.pdf
Что-то совсем уныленько...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:29
Что-то совсем уныленько...
Додано: Суб 02 січ, 2021 16:25
Adast
Потерпите, совсем скоро ниже 15% ни у кого не будет.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Суб 02 січ, 2021 17:02
аякже, у всех будєт ніжЄ 10%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 05 січ, 2021 21:02
Навіть менше,але ця мінімалка уряду курс і все інше стимулює на ріст
никому не верю
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