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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лип, 2021 16:24
demichh по телефону вы не закроете - только посещение отделения.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 06:50
Для пенсионеров повысили ставку до 10.
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darmet
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