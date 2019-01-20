Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Додано: Пон 30 сер, 2021 04:57
Каким образом можно проверить остаток на карточном счету, если на нем был 0 грн? По тарифам проверка в банкомате 2 грн, а денег на счету нет, чтоб комиссию заплатить. Интернет-банкинга у них тоже нет (три года лапшу вешают, что идет тестирование, лучше бы просто признались, что нет интернет-банкинга). Может, карту уже в минус загнали, а я не знаю.
По каким числам месяца теперь снимают плату за обслуживание и за смс-информирование после их введения с 1 августа? В первый рабочий? В последний? За август уже сняли?