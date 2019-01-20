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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.4 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 16:24

demichh по телефону вы не закроете - только посещение отделения.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 06:50

Для пенсионеров повысили ставку до 10.
darmet
 
Повідомлень: 2516
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:59

  darmet написав:Для пенсионеров повысили ставку до 10.

Не только для пенсионеров, но и для всех (только сумма от 250к - для пенсионеров от 100к)
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 04:57

Каким образом можно проверить остаток на карточном счету, если на нем был 0 грн? По тарифам проверка в банкомате 2 грн, а денег на счету нет, чтоб комиссию заплатить. Интернет-банкинга у них тоже нет (три года лапшу вешают, что идет тестирование, лучше бы просто признались, что нет интернет-банкинга). Может, карту уже в минус загнали, а я не знаю.
По каким числам месяца теперь снимают плату за обслуживание и за смс-информирование после их введения с 1 августа? В первый рабочий? В последний? За август уже сняли?
candidat
 
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  #<1 ... 42434445
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