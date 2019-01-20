Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 сер, 2021 16:59
Додано: Пон 30 сер, 2021 04:57
Каким образом можно проверить остаток на карточном счету, если на нем был 0 грн? По тарифам проверка в банкомате 2 грн, а денег на счету нет, чтоб комиссию заплатить. Интернет-банкинга у них тоже нет (три года лапшу вешают, что идет тестирование, лучше бы просто признались, что нет интернет-банкинга). Может, карту уже в минус загнали, а я не знаю.
По каким числам месяца теперь снимают плату за обслуживание и за смс-информирование после их введения с 1 августа? В первый рабочий? В последний? За август уже сняли?
Додано: Пон 30 сер, 2021 17:22
candidat завтра будет снята комиссия за месяц. Банкинг уже появился, хоть и недоконца доведенный до ума. Просмотр баланса 1 раз в сутки без комиссии. Также баланс можно узнать через горячую линию.
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