пс-облікова ставка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 гру, 2021 14:44
Я ТАК МОЛИЛА УДЕРЖИ - НЕ УДЕРЖАЛ ...
С 13.12.2021 % вниз
пс-облікова ставка
Додано: Пон 13 гру, 2021 17:38
Re: Український Будівельно-Інвестиційний Банк
скртынякы, в ОВДП загоняют
Додано: Чет 16 гру, 2021 11:00
Додано: Пон 21 лют, 2022 07:25
Квесторе_поверніться
З мого карткового рахунку в банку «Укрбудінвестбанк» без моєї фізичної участі або ідентифікації було здіснено кілька шахрайських платежів. Картка постійно знаходилась при мені. Будь-які дані про свою картку я нікому не розголошував, банкоматами для зняття готівки не користувався, в торговій мережі розрахунків не проводив. Готівкові кошти отримував тільки в касі відділення банку. Зареєстрував звернення в банк та кіберполіцію. По результатах відпишусь.
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