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Український
Будівельно-Інвестиційний Банк

Український Будівельно-Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Український Будівельно-Інвестиційний Банк 3.8 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
4
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:44

Я ТАК МОЛИЛА УДЕРЖИ - НЕ УДЕРЖАЛ ...

С 13.12.2021 % вниз :mrgreen:
https://ubib.com.ua/images/res/2065.pdf
пс-облікова ставка :roll:
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 17:38

Re: Український Будівельно-Інвестиційний Банк

скртынякы, в ОВДП загоняют
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:00

  cohan написав:скртынякы, в ОВДП загоняют

В клюбі 12% лишилось лише 2 банки.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 07:25

Квесторе_поверніться
З мого карткового рахунку в банку «Укрбудінвестбанк» без моєї фізичної участі або ідентифікації було здіснено кілька шахрайських платежів. Картка постійно знаходилась при мені. Будь-які дані про свою картку я нікому не розголошував, банкоматами для зняття готівки не користувався, в торговій мережі розрахунків не проводив. Готівкові кошти отримував тільки в касі відділення банку. Зареєстрував звернення в банк та кіберполіцію. По результатах відпишусь.
darmet
 
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