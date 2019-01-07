существует такое понятие, как коучинг. Именно это направление обучает, как правильно распорядится своими деньгами, куда вложится и как стать успешным. Прежде всего Life-коучинг помогает понять, чего же на самом деле хочет клиент коуча, каковы его истинные желания и ценности, какие у него цели и как он может их достичь. В процессе коучинга личной эффективности клиент лучше понимает свои задачи, выстраивает жизненные приоритеты вокруг своих главных ценностей и создает индивидуальные инструменты управления собственной жизнью.
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