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как правильно распорядится
своими деньгами?

как правильно распорядится своими деньгами?
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Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2016 13:00

как правильно распорядится своими деньгами?

существует такое понятие, как коучинг. Именно это направление обучает, как правильно распорядится своими деньгами, куда вложится и как стать успешным. Прежде всего Life-коучинг помогает понять, чего же на самом деле хочет клиент коуча, каковы его истинные желания и ценности, какие у него цели и как он может их достичь. В процессе коучинга личной эффективности клиент лучше понимает свои задачи, выстраивает жизненные приоритеты вокруг своих главных ценностей и создает индивидуальные инструменты управления собственной жизнью.
Есть замечательный тренер Андрей Кукоба, который в сжатые сроки обучит вас всему этому и поможет в любой сложившейся ситуации. Facebook: Андрей Кукоба. Tel. 066 556 04 49
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2016 18:33

Поделитесь своими мыслями по этому поводу. Может кто думает по-другому?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2017 12:54

Re: как правильно распорядится своими деньгами?

первый раз о таком слышу. и есть уже какие-то клиенты? и счастливые клиенты?)
cubradford20
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2017 16:22

Re: как правильно распорядится своими деньгами?

Как понять, что будет обучать именно успешный человек, а не просто какой-то мошенник?
reoredos
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 08:12

Re: как правильно распорядится своими деньгами?

Вложиться в какое-то дело. Весьма неплохим объектом для инвестирования может стать брокер Амаркетс, который предлагает выгодные торговые условия для трейдеров. Кто не умеет торговать может довериться профессионалам, вложившись в Памм-счета.
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